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19:01 (мск), источник: РИА Новости

В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала предложение школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы, сообщает пресс-служба министерства.

Источник: РИА Новости

Как пояснили в ведомстве, Васильева в рамках рабочего визита в Тверскую область встретилась с представителями советов старшеклассников школ Твери и на старте Года памяти и славы выступила перед школьниками с лекцией, посвященной подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны. После лекции министр пообщалась с детьми. Как рассказали в министерстве, ученик школы № 51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова «ветеран» в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны» с большой буквы.

Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна, что слово «ветеран» надо писать с большой буквы.
Ольга Васильева
министр просвещения РФ

Отмечается, что лекция проходила в центре образования «Брусилово» в Твери — первой школе, открытой в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование».

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