В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Как пояснили в ведомстве, Васильева в рамках рабочего визита в Тверскую область встретилась с представителями советов старшеклассников школ Твери и на старте Года памяти и славы выступила перед школьниками с лекцией, посвященной подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны. После лекции министр пообщалась с детьми. Как рассказали в министерстве, ученик школы № 51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова «ветеран» в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны» с большой буквы.
Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна, что слово «ветеран» надо писать с большой буквы.
Ольга Васильеваминистр просвещения РФ
Отмечается, что лекция проходила в центре образования «Брусилово» в Твери — первой школе, открытой в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование».