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21:41 (мск), источник: РИА Новости

Семья не навестила живущую в медцентре девочку на Новый год

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Девочка, которая пять лет живет в московском перинатальном медицинском центре, встретила Новый год в медучреждении, родственники к ней не приходили, ребенка поздравили врачи и сотрудники центра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГК «Мать и дитя».

Источник: РИА Новости

В начале декабря на сайте «Медузы» был опубликован материал о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» (ПМЦ), так как мать считает ребенка неизлечимо больным. Органы опеки подали иск об ограничении родительских прав. Пресс-служба ГК «Мать и дитя» сообщила, что здоровье девочки удовлетворительное и в стационарной помощи она не нуждается.

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«Девочку с Новым годом поздравляли и дарили подарки врачи. Настроение у нее нормальное. Родственники на праздники не приезжали», — говорится в сообщении.

Ребенок по-прежнему остается в центре, каких-то изменений по сравнению с ситуацией в декабре не было, уточнили в пресс-службе.

На 14 января назначено первое подготовительное заседание по рассмотрению вопроса об ограничении родителей в правах, добавили в центре.

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