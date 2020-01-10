Семья не навестила живущую в медцентре девочку на Новый год

В начале декабря на сайте «Медузы» был опубликован материал о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» (ПМЦ), так как мать считает ребенка неизлечимо больным. Органы опеки подали иск об ограничении родительских прав. Пресс-служба ГК «Мать и дитя» сообщила, что здоровье девочки удовлетворительное и в стационарной помощи она не нуждается.
«Девочку с Новым годом поздравляли и дарили подарки врачи. Настроение у нее нормальное. Родственники на праздники не приезжали», — говорится в сообщении.
Ребенок по-прежнему остается в центре, каких-то изменений по сравнению с ситуацией в декабре не было, уточнили в пресс-службе.
На 14 января назначено первое подготовительное заседание по рассмотрению вопроса об ограничении родителей в правах, добавили в центре.