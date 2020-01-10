Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Сценарии будущего. Каким будет мир в 2029-м году Историк Андрей Фурсов и писатель-фантаст Вадим Панов рассказывают, какие тенденции развития заслуживают внимания
Фоторепортажи
18Свой путь: через Крымский мост пошли пассажирские составы
12Умерла Галина Волчек
17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралиец, чей дом сгорел при пожаре, выиграл в лотерею $525 тысяч

На выигранные деньги он мечтает восстановить особняк.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Лесные пожары, продолжающиеся в Австралии более трех месяцев, уже превратились в национальную катастрофу. По меньшей мере 25 человек и более миллиарда животных погибли, огнем уничтожены миллиарды квадратных километров территорий и более 2 тысяч жилых домов.

Одной из тех, кто потерял свой дом в лесном пожаре, стала семья из города Редленд, штат Новый Южный Уэльс. Однако, несмотря на это, их можно назвать счастливчиками.

Глава семейства, пожелавший остаться неизвестным, в январе совершенно случайно стал победителем лотереи, сорвав джекпот в размере 1 миллиона австралийских долларов (примерно 525 тысяч американских долларов).

По словам мужчины, на выигранные деньги они с женой мечтают восстановить свой фамильный особняк, от которого остались только «обугленные чайные чашки», но, поскольку в том районе до сих пор бушует стихия, он не уверен, что когда-нибудь они смогут туда вернуться.

Сейчас семья проживает вместе с родственниками в городе Маунт-Коттона, штат Квинсленд, пишет Metro.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Зеленский высказался о версиях крушения украинского «Боинга»
В Абхазии заявили об участии представителей ДНР в госперевороте
«Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет существования
Источник: задержанная с кокаином Наталья Бочкарева признала вину
Тайцы устроили флешмоб с необычными вариантами «пакетов» (фото)
Крупнейшую в мире пресноводную рыбу признали вымершей
На Украине заявили о задержании «охранника» обломков MH17
Здоровье
Женщина очнулась во время собственных похорон Инцидент произошел в Индии.
Hi-Tech
Что умеют мониторы будущего? Что умеют мониторы будущего?
Кино
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора» Астролог шоу «Давай поженимся!» заменила Надежду Бабкину
Авто
В России появится красивый «бюджетник» по цене Lada Vesta Компания Узавтосаноат (бывший GM-Узбекистан) обещает вывести новую модель, которая «переломит ситуацию на рынках России и других стран СНГ»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Завидую помощи 211
Мышь готовится в путь 169
Фотоуроки: обсуждение фотографий 160
как бы поступили вы (про новую квартиру и соседство с родственниками) 136
Леди
Экс-девушку Петрова заподозрили в романе с 21-летним режиссером Ирина Старшенбаум, по мнению пользователей сети, закрутила роман с Филиппом Нестеренко.
Дом
«Семья» из 500 человек сняла особняк и разгромила его
Дом с нуля: проект загородного коттеджа для семьи
7 частых проблем, с которыми сталкивается каждый путешественник
Страна солнца: как выглядит самое загадочное место Чечни?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь