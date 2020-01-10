17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралиец, чей дом сгорел при пожаре, выиграл в лотерею $525 тысяч
На выигранные деньги он мечтает восстановить особняк.
Лесные пожары, продолжающиеся в Австралии более трех месяцев, уже превратились в национальную катастрофу. По меньшей мере 25 человек и более миллиарда животных погибли, огнем уничтожены миллиарды квадратных километров территорий и более 2 тысяч жилых домов.
Одной из тех, кто потерял свой дом в лесном пожаре, стала семья из города Редленд, штат Новый Южный Уэльс. Однако, несмотря на это, их можно назвать счастливчиками.
По словам мужчины, на выигранные деньги они с женой мечтают восстановить свой фамильный особняк, от которого остались только «обугленные чайные чашки», но, поскольку в том районе до сих пор бушует стихия, он не уверен, что
Сейчас семья проживает вместе с родственниками в городе
Екатерина Гура