18:49 (мск), источник: Lenta.Ru
Вслед за шоу «Сам себе режиссер» приостановили производство «Смехопанорамы»
Выпуск программ «Смехопанорама» и «Утренняя почта» решено прекратить, сообщает Mk.ru.
Это произошло вслед за отказом «России 1» с 2020 года брать в эфир шоу «Сам себе режиссер».
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Все три программы выходили в утреннем эфире в выходные. «Утренняя почта» — музыкальная программа, которая выходила на «России 1» с 2002 года. В последние годы в эфире программы транслировались записи с концертов и фестивалей, выходящих на канале «Россия», а также программ «Субботний вечер», «Песня года», «Юморина» и прочих.
Юмористическая передача «Смехопанорама» Евгения Петросяна просуществовала 26 лет. 9 января проект отпраздновал день рождения.