Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Азия: атака на базы США Иран нанес удар баллистическими ракетами по американским базам в Ираке
Фоторепортажи
50Магия света: лучшие снимки #GoldenHour2020
12Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более 1 млрд животных
18:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Вслед за шоу «Сам себе режиссер» приостановили производство «Смехопанорамы»

Выпуск программ «Смехопанорама» и «Утренняя почта» решено прекратить, сообщает Mk.ru.

Источник: РИА "Новости"

Это произошло вслед за отказом «России 1» с 2020 года брать в эфир шоу «Сам себе режиссер».

В пресс-службе «России 1» «Ленте.ру» смогли подтвердить лишь то, что производство «Утренней почты» и «Смехопанорамы» пока приостановлено.

Все три программы выходили в утреннем эфире в выходные. «Утренняя почта» — музыкальная программа, которая выходила на «России 1» с 2002 года. В последние годы в эфире программы транслировались записи с концертов и фестивалей, выходящих на канале «Россия», а также программ «Субботний вечер», «Песня года», «Юморина» и прочих.

Юмористическая передача «Смехопанорама» Евгения Петросяна просуществовала 26 лет. 9 января проект отпраздновал день рождения.

 Эротические модели разделись ради благотворительности
Аварийный дом в России превратился в ледяную пещеру. Фото
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти
Источник: задержанная с кокаином Наталья Бочкарева признала вину
В Абхазии заявили об участии представителей ДНР в госперевороте
Землетрясение уничтожило визитную карточку Пуэрто-Рико
Крупнейшую в мире пресноводную рыбу признали вымершей
СМИ: из ФСБ уволили сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке
Сотрудник Boeing назвал 737 MAХ «спроектированным клоунами»
Здоровье
Женщина очнулась во время собственных похорон Инцидент произошел в Индии.
Hi-Tech
Что умеют мониторы будущего? Что умеют мониторы будущего?
Кино
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора» Астролог шоу «Давай поженимся!» заменила Надежду Бабкину
Авто
В России появится красивый «бюджетник» по цене Lada Vesta Компания Узавтосаноат (бывший GM-Узбекистан) обещает вывести новую модель, которая «переломит ситуацию на рынках России и других стран СНГ»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
4 зоны на теле, которые выдают одинокую женщину
Тест на внутренний возраст. Сколько вам лет?
РФ задумалась: предсказания Кейси уже сбываются
Этот маникюр - признак дурного вкуса. Не делай его
Леди
Экс-девушку Петрова заподозрили в романе с 21-летним режиссером Ирина Старшенбаум, по мнению пользователей сети, закрутила роман с Филиппом Нестеренко.
Дом
«Семья» из 500 человек сняла особняк и разгромила его
Дом с нуля: проект загородного коттеджа для семьи
7 частых проблем, с которыми сталкивается каждый путешественник
Страна солнца: как выглядит самое загадочное место Чечни?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь