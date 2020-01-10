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18:50 (мск), источник: Секрет Фирмы

Петросян объяснил, почему приостановили съёмки «Смехопанорамы» и «Сам себе режиссёр»

Приостановка производства передачи «Смехопанорама» связана с финансовой ситуацией в ВГТРК, заявил «Секрету фирмы» автор и ведущий передачи Евгений Петросян.

«Речь идёт о январе и не только о “Смехопанораме”, но и обо всём утреннем блоке передач — “Сам себе режиссёр”, “Утренняя почта”. Что-то с бюджетом канала связано. Идут старые фильмы. Это экономия на утреннем блоке передач. После звонков ваших коллег я позвонил на канал, мне там так сказали», — пояснил Петросян.

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По его словам, принятое решение пока касается только января, дальнейшую судьбу «Смехопанорамы» ВГТРК определит позже. «Моё дело — творчество», — заключил Петросян.

Ранее в ВГТРК сообщили, что производство «Утренней почты» и «Смехопанорамы» приостановлено. Вместе с этим автор и ведущий программы «Сам себе режиссёр» Алексей Лысенков объявил о закрытии проекта и попрощался со зрителями. В холдинге отказались комментировать его заявление.

«Смехопанорама» — юмористическая передача Евгения Петросяна. Первый выпуск вышел в январе 1994 года. До 2004 года «Смехопанораму» показывали на ОРТ, затем Первом канале, а в 2004 году передача «переехала» на «Россию» (сейчас — «Россия 1»).

Анна Шахова

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