19:07 (мск), источник: N + 1
За полтора века люди остыли на 0,4 градуса
В остывании людей обвинили гигиену и медицину.
Американские ученые подсчитали, что с каждым годом средняя температура тела людей падает на 0,004 градуса. С середины XIX века и до настоящего времени она снизилась с 37 до 36,6 градусов. Причиной этого остывания исследователи считают развитие гигиены и медицины, которые снизили интенсивность воспаления в организмах людей. Работа опубликована в журнале eLife.
В 1851 году немецкий врач Карл Вундерлих измерил температуру тела у 25 тысяч пациентов в Лейпциге и установил, что в среднем она равна 37 градусам Цельсия. Однако сегодня считается, что температура тела здорового человека обычно составляет 36,6 градусов — на это указывают результаты множества современных измерений.
До сих пор непонятно, чем вызвано это различие. Возможно, дело в методике измерения, и за полтора столетия градусники просто стали точнее. А может быть, дело в выборке, и пациенты Вундерлиха были в среднем менее здоровы, чем участники современных исследований. Но может быть и так, что у людей в середине XIX века температура тела действительно была выше, чем сейчас.
Чтобы разобраться в том, что происходит с температурой тела человека, группа ученых под руководством Жюли Парсонне (Julie Parsonnet) из Стэнфордского университета проанализировала данные трех независимых исследований. Первое проходило с 1862 по 1930 годы и включало в себя 83900 ветеранов Гражданской Войны в США, второе — данные Исследования Национального Здоровья и Питания (5998 человек, 1971−1975 годы), третье — еще одно независимое исследование в Стэнфорде, в котором приняли участие 230261 мужчин с 2007 по 2017 годы. Кроме того, ученые собрали и данные о температуре женщин: 9303 из второго исследования и 348006 — из третьего.
Авторы работы заметили, что средняя температура в первой выборке была выше, чем во второй, а во второй — выше, чем в третьей.
Тенденция сохранилась даже после того, как исследователи учли в своих подсчетах индекс массы тела, рост, пол и расу.
Ученые также предположили, что температура тела может зависеть от времени суток или времени года. Они подтвердили это предположение во второй и третьей выборках. Однако даже с учетом этого фактора тенденция к «остыванию поколений» сохранилась.
Чтобы исключить влияние метода измерения на результат, ученые сконцентрировались на первой выборке, которую собирали в течение многих десятков лет и измеряли одним и тем же способом. Однако даже внутри нее в течение каждого десятилетия температура снижалась. Поэтому исследователи заключили, что наблюдаемый эффект не зависит от метода и точности измерений.
Таким образом, исследователи подтвердили, что из поколения в поколение люди постепенно остывают. А коль скоро это не является ошибкой метода или выборки, то они полагают, что дело в снижении базового уровня обмена веществ, то есть количества энергии, которое человек тратит на повседневную жизнь. В качестве причин такого «остывания» исследователи приводят,
Полина Лосева