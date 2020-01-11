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02:04 (мск), источник: РИА Новости

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.

Случай произошел в городе Камень-на-Оби, куда приехала блогер Наталья Мишина. В автобусе ее сын начал капризничать, и женщина не могла заплатить за проезд. Когда она все же попыталась купить билет, то выяснилось, что за нее это уже сделал другой пассажир.

Им оказался ученик седьмого класса, рассказала Мишина в инстаграме. Мальчик объяснил, что в его семье принято заботиться друг о друге, поэтому он решил помочь незнакомке. За время поездки блогер узнала, что ребенка воспитывает мать-одиночка.

«Папы нет… Денег не хватает. Делают ремонт», — написала Мишина.

Она добавила, что школьник любит рисовать, но учиться в художественной школе ему «не позволяют средства».

Женщина решила помочь мальчику и объявила в инстаграме сбор денег. За сутки в акции поучаствовали более двух тысяч человек и собрали 1,5 миллиона рублей.

Наталья узнала, где живет семья подростка, и приехала лично поблагодарить мальчика.

По словам матери ребенка, на собранные деньги она купит для сына квартиру в Барнауле или Новосибирске.

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