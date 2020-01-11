02:04 (мск), источник: РИА Новости
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Случай произошел в городе
Им оказался ученик седьмого класса, рассказала Мишина в инстаграме. Мальчик объяснил, что в его семье принято заботиться друг о друге, поэтому он решил помочь незнакомке. За время поездки блогер узнала, что ребенка воспитывает
«Папы нет… Денег не хватает. Делают ремонт», — написала Мишина.
Она добавила, что школьник любит рисовать, но учиться в художественной школе ему «не позволяют средства».
Наталья узнала, где живет семья подростка, и приехала лично поблагодарить мальчика.
По словам матери ребенка, на собранные деньги она купит для сына квартиру в Барнауле или Новосибирске.