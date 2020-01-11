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03:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о финансовой независимости

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, в чем будет заключаться их финансовая независимость после окончательного разрыва с британской королевской семьей. Подробности своей будущей жизни они описали на специально созданном сайте sussexroyal.com.

Источник: Reuters

Главное изменение будет заключаться в отказе от суверенного гранта, из средств которого сейчас формируется пять процентов расходов герцога и герцогини Сассекских. Грант образуется за счет перечисления 15 процентов доходов от собственности Короны — так называется совокупность земель и других активов, принадлежащих государству. 85 процентов поступает в государственный бюджет.

Остальные 95 процентов ежемесячного бюджета принца и его супруги выделяет принц Уэльский, отец Гарри и Уильяма. Суверенный грант покрывает расходы на официальные поездки, содержание резиденции и ее сотрудников.

Намерены ли Гарри и Меган Маркл в будущем отказываться от других источников дохода, связанных с королевской семьей, помимо суверенного гранта, не уточняется.

При этом нынешние правила запрещают членам королевской семьи самостоятельно зарабатывать и получать иной коммерческий доход. Супруги собираются отойти от этих порядков.

Одним из главных источников дохода для пары могут стать лекции и публичные выступления, пишет Bloomberg. К тому же они смогут зарабатывать на рекламе. При этом и принц Гарри, и Меган Маркл уже обладают внушительными состояниями по отдельности: они составляют примерно 40 и пять миллионов долларов соответственно. Маркл заработала эти деньги за время актерской карьеры. Возможно, часть этих средств останется собственностью королевской семьи — аналитики затрудняются дать точный ответ, поскольку нынешняя ситуация является неординарной.

В начале января принц Гарри и Меган Маркл объявили о сложении с себя обязанностей и прав членов королевской семьи. Супруги заявили, что собираются жить в Великобритании и США и развивать собственные благотворительные проекты.

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