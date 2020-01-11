13:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети показали, как на самом деле выглядят популярные туристические места (фото)
Ожидание и реальность.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проектыВсе проекты
Ожидание и реальность.
За красивыми снимками популярных туристических мест часто стоит неприглядная действительность. Только попав туда, путешественники узнают, насколько фотографы и мастера фотошопа умеют все приукрасить.
На странице insta_wrecked собраны именно такие случаи. Вода в райской лагуне оказывается грязной, «безлюдный» пляж — переполненным, тропа к водопаду — непроходимой, а красивейший городок не удается рассмотреть
Анна Лысенко