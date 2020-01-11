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13:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети показали, как на самом деле выглядят популярные туристические места (фото)

Ожидание и реальность.

За красивыми снимками популярных туристических мест часто стоит неприглядная действительность. Только попав туда, путешественники узнают, насколько фотографы и мастера фотошопа умеют все приукрасить.

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На странице insta_wrecked собраны именно такие случаи. Вода в райской лагуне оказывается грязной, «безлюдный» пляж — переполненным, тропа к водопаду — непроходимой, а красивейший городок не удается рассмотреть из-за столпотворения туристов.

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Анна Лысенко

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