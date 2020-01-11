14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые раскрыли тайну золотого слитка из Мексики
Он «хранил» ее 39 лет.
Золотой слиток, найденный в мексиканской столице еще в 1981 году, оказался частью сокровищ ацтеков, разграбленных Эрнаном Кортесом и испанскими конкистадорами 500 лет назад.
К такому выводу пришли в Национальном институте антропологии и истории (INAH) Мексики благодаря специальным рентгеновским снимкам, сообщает AFP.
Слиток весом 1,93 кг был найден во время строительства нового здания вдоль парка «Аламеда» в центре Мехико. На протяжении 39 лет его происхождение оставалось загадкой.
Слиток, скорее всего, был потерян в одном из каналов Теночтитлана или спрятан специально во время так называемой «Ночи печали» — кровавого отступления конкистадоров из столицы ацтеков в ночь с 30 июня на 1 июля 1520 года.
Исследование показало, что по составу слиток соответствует другим ацтекским сокровищам этого периода.
Анна Лысенко