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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые раскрыли тайну золотого слитка из Мексики

Он «хранил» ее 39 лет.

Источник: INAH

Золотой слиток, найденный в мексиканской столице еще в 1981 году, оказался частью сокровищ ацтеков, разграбленных Эрнаном Кортесом и испанскими конкистадорами 500 лет назад.

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К такому выводу пришли в Национальном институте антропологии и истории (INAH) Мексики благодаря специальным рентгеновским снимкам, сообщает AFP.

Слиток весом 1,93 кг был найден во время строительства нового здания вдоль парка «Аламеда» в центре Мехико. На протяжении 39 лет его происхождение оставалось загадкой.

Слиток, скорее всего, был потерян в одном из каналов Теночтитлана или спрятан специально во время так называемой «Ночи печали» — кровавого отступления конкистадоров из столицы ацтеков в ночь с 30 июня на 1 июля 1520 года.

Исследование показало, что по составу слиток соответствует другим ацтекским сокровищам этого периода.

Анна Лысенко

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