16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Птичьи полеты оказались похожи на кадры из фантастических фильмов
У каждого вида — свои схемы движения.
Каталонский художник Хави Боу показал невероятные траектории птичьих полетов, которые больше похожи на картины абстракционистов или кадры из фантастических фильмов.
Боу разработал уникальный подход для своего проекта «Орнитографии». Он использует замедленную съемку в видеокамере, а затем наслаивает кадры друг на друга. На создание одного финального снимка у Хави уходит 7−10 дней.
Художник потратил на наблюдения за птицами 5 лет. За это время он воспроизвел небесные «следы» скворцов, журавлей, чаек, глупышей и многих других птиц.
Анна Лысенко