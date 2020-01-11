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16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Птичьи полеты оказались похожи на кадры из фантастических фильмов

У каждого вида — свои схемы движения.

Каталонский художник Хави Боу показал невероятные траектории птичьих полетов, которые больше похожи на картины абстракционистов или кадры из фантастических фильмов.

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Журавли

Боу разработал уникальный подход для своего проекта «Орнитографии». Он использует замедленную съемку в видеокамере, а затем наслаивает кадры друг на друга. На создание одного финального снимка у Хави уходит 7−10 дней.

Художник потратил на наблюдения за птицами 5 лет. За это время он воспроизвел небесные «следы» скворцов, журавлей, чаек, глупышей и многих других птиц.

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Чайки
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Журавли
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Черный ходулочник
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Анна Лысенко

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