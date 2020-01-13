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12:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

На Галапагосы возвращается черепаха с легендарным либидо

Самец гигантской черепахи по прозвищу Диего, отличающийся непревзойденным либидо и считающийся спасителем своего вида от исчезновения, возвращается на Галапагосские острова.

Источник: ЕРА

В 1960-е годы Диего был одним из 14 самцов, отобранных для участия в программе размножения гигантских черепах на галапагосском острове Санта-Круз.

Эта программа оказалась крайне успешной, увеличив численность вида там на более чем 2 тыс. особей.

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Легендарный секс-драйв Диего был признан одной из причин успеха программы.

100-летний Диего стал отцом около 800 черепашек, оплодотворив на острове сотни самок.

Эта программа завершена, и в марте Диего вернется на свой родной остров Эспаньола.

Как сообщила Национальная служба заповедников Галапагосских островов, он вновь вольется в популяцию гигантских черепах численностью в 1800 особей, около 40% из которых являются его потомками.

«Он внес огромный вклад в родословную вида, который мы возродили на Эспаньоле, — заявил Хорхе Каррион, директор заповедника. — Мы счастливы, что можем вернуть его в естественную среду обитания».

На острове Эспаньонола численность черепах достигла 1800, во многом это произошло благодаря усилиям Диего | Источник: ЕРА

Руководство заповедника считает, что впервые Диего был вывезен с Галапагосских островов примерно 80 лет назад научной экспедицией.

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Около 50 лет назад на острове Эспаньола осталось всего два самца и 12 самок вида Chelonoidis hoodensis.

Для спасения вида Диего был возвращен на остров из зоопарка города Сан-Диего в Калифорнии.

Сейчас Диего находится в карантине перед торжественным возвращением на Эспаньолу, один из старейших заселенных островов на Галапагосах.

Галапагосские острова, которые лежат в Тихом океане в 906 км к западу от Эквадора, внесены в список Всемирного наследия ООН в силу своей уникальной флоры и фауны.

Местные виды, например, игуаны и гигантские черепахи, сыграли важнейшую роль в разработке Чарльзом Дарвиным теории эволюции.

Ежегодно Галапагосские острова посещают миллионы туристов со всего мира.

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