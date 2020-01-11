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23:02 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» обыграл «Тотенхэм» и установил рекорд АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в субботу, 11 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу красных. Единственный мяч на 37-й минуте забил нападающий гостей Роберто Фирмино. Во втором тайме зрители не увидели голов.

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу красных. Единственный мяч на 37-й минуте забил нападающий гостей Роберто Фирмино. Во втором тайме зрители не увидели голов.

«Ливерпуль» набрал 61 очко и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. Ближайшего преследователя — «Лестер» — красные опережают на 15 очков. Кроме того, мерсисайдцы имеют игру в запасе. «Тоттенхэм» с 30-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Команда Юргена Клоппа благодаря победе над «шпорами» установила рекорд АПЛ. Ранее ни одному клубу не удавалось выиграть 20 из 21-й стартовых встреч сезона.

В следующем туре «Ливерпуль» 19 января на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм» днем ранее на выезде сыграет с «Уотфордом».

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