04:46 (мск), источник: Известия
Жизнь как чудо: как выживают в экстремальных условиях
О пользе леденцов, рыбацких балков и полиэтиленовых пакетов.
21 декабря 27-летний руководитель бригады оленеводов отправился на снегоходе в поселок Рыркайпий, но до места назначения так и не доехал — помешала пурга.
Удивительно, но когда оленевода
«Его нашли, он
По сути, балок спас оленеводу жизнь. Как писали знатоки, в советское время можно было спокойно прожить в этом временном доме от 2−3 дней до недели. Было даже правило: уезжая из балка, оставь часть продуктов. Впрочем, в 90-х еду мало кто оставлял, но соль, спички, сухари,
Если человек оказался в «режиме ожидания», ему нужно сохранять, а не тратить свою энергию, которую в огромном количестве съедают мозг, лишняя суета и активность.
«Человек в таких экстремальных ситуациях чаще умирает не от отсутствия еды, а от холода. Так что тепло — первое, о чем надо думать» — говорит «Известиям» эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов.
Жизненно важный навык — уметь развести костер. В идеале при себе должны быть спички, зажигалка или огниво, не говоря уже о стандартном наборе: еда, вода, теплая одежда,
«Без воды человек может прожить больше трех дней, но с каждым днем без нее всё тяжелее и тяжелее. Уже через пять дней могут начаться проблемы со здоровьем», — говорит эксперт.
В тепле и с водой, по словам Эдуарда Халилова, здоровый человек может прожить две недели. Впрочем, на одной только воде можно «протянуть» и дольше — вспомнить хотя бы случай в шведском городе Умео в 2012 году. Весь мир тогда подивился живучести местного жителя, который два месяца просидел в заваленном снегом автомобиле. Эксперты говорили об «эффекте иглу»: снаружи было холодно, но в машине под снегом тепло. К тому же мужчина все время просидел в шубе и в спальнике, а его состояние было близко к анабиозу, то есть он почти впал в спячку. Бедолага похудел больше чем на 30 кг — на завтрак, обед и ужин у него были только снег и пара бутылок лимонада.
«Бороться за жизнь нужно до самого конца. Потому что могут найти и через семь дней, и через две недели, — говорит Эдуард Халилов. — Нужно думать о том, как увеличить шансы на спасение, — подавать сигналы с помощью костра, дыма, чтобы его заметили с самолета, вертолета или квадрокоптера».
На снегу можно вытоптать надпись SOS или просто положить яркие вещи. Человек должен сделать всё, чтобы его нашли.
Урал, 28 декабря, густой зимний лес. Кругом сугробы, валежник — в общем, места глухие. К ночи столбик термометра опустился до минус 37 градусов. Трое туристов из Казани выехали на снегоходах с базы «Звезда» в сторону хребта Кваркуш, но сбились с пути. Чуть позже стало известно, что они провалились в ручей и сообщили свои координаты МЧС. На помощь к ним выдвинулись еще шестеро снегоходчиков из Нижнего Тагила, но тоже пропали. Тогда на поиски вылетел вертолет Ми-8 со спасателями, но в итоге все «потеряшки» смогли сами добраться до базы.
«Построили шалаш из еловых веток, сливали бензин из снегоходов и жгли, — рассказали потом туристы о своем приключении. — Сначала грелись внутри, а под утро шалаш загорелся. Вещей с собой не было, чай закончился еще ночью. Когда сгорел шалаш, решили двигаться дальше».
В гуще леса ехать было тяжело: на преодоление 2 км потратили почти 10 часов. Ночью ребята из обеих групп переговаривались по рации — держали руку на пульсе, чтобы райдеры (так снегоходчики называют друг друга) из Казани не уснули. Говорят, что ситуация стандартная — сами заехали в лес, сами выехали. Правда, поездка затянулась, а один из казанских туристов отморозил пальцы на ногах. Да и в целом для всех троих ситуация в незнакомой местности добавила стресса. Благо,
«Основная проблема, когда люди идут в такие экстремальные походы, заключается в том, что, если они потерялись, они испытывают прежде всего тревогу, которая переходит в панику, они не могут совладать с ней, ломятся
Надо остановиться, осмотреться, запомнить местность, где ты находился. В зимних условиях, если не идет снегопад, можно по своим следам выйти достаточно далеко и быстро, если ты не попал в бурю.
А если уж непогода застала в горах, то, по словам эксперта, бежать
«Надо остановиться, попытаться развести костер, — отмечает специалист. — Если не сделать этого, а бежать, не понимая куда, человек сразу начинает промерзать. Даже при очень хорошем снаряжении. Люди замерзают от собственной влаги. Если человек остановится, заведет костровище, его почуют собаки, и даже если человек очень голодный, можно выживать долго. Даже при минимальном наборе вещей, которые есть с собой».
Выжить после встречи с медведем — будто побывать в роли героя Ди Каприо в оскароносном фильме. Так в октябре житель Коми пережил нападение разъяренного медведя. Зверь изрядно потрепал потенциальную жертву — с рваными ранами лица, головы и кисти мужчину доставили в больницу.
Повезло и фельдшеру по призванию и охотнику в душе Алексею Коптякову. В 2016 году он отправился на поиски куниц, но случайно потревожил медведя. Как назло, в самый нужный момент ружье заклинило.
«Медведь схватил меня лапами, поднял, прижал к себе и начал кусать. Я сначала лицо руками закрывал. А потом рукам сильно больно стало и я их опустил. Тогда зверь и впился мне в шею, — рассказывал Алексей спустя время, перенеся три операции. Тогда в лесу он слышал хруст собственных костей. — И когда я уже смирился с тем, что сейчас умру, медведь меня бросил».
Потеряв много крови, с множеством ран, практически оторванным ухом, поврежденным глазом и сломанным носом мужчина из последних сил побрел к дороге, где его подобрал проезжавший турист.
Осенью в разных регионах страны отмечали высокую миграцию косолапых —
Завидев косолапого, нельзя бежать (это бесполезно, зверь может кинуться вдогонку), смотреть ему в глаза и показывать зубы.
«Необходимо, стараясь максимально сохранить спокойствие, оставаться на месте, громким криком призывая на помощь или, медленно пятясь, отступать. Медведя в таком случае можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком, — говорится в памятке».
Поднимите руки вверх, давая понять животному, что вы выше и сильнее его.
Также в ведомстве советуют не оставлять в лесу мусор и остатки пиршества, чтобы лишний раз не привлекать медведей.
Кстати, о Ди Каприо. Недавно известный актер спас жизнь французу, который 11 часов провел в воде. Лео услышал сообщение о поисках мужчины в Карибском море и решил помочь — в нужном районе кроме его яхты не было ни одного судна. Оказалось, что француз был членом экипажа яхты Club Med: парень крепко выпил и случайно выпал за борт около
Впрочем, не каждому на помощь придет голливудская звезда. А потому спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Это поняла путешественница из Новой Зеландии Кушила Стейн, когда в ноябре прошлого года ее унесло ветром в Эгейское море на надувной лодке. Весло потерялось, и пока лодка почти трое суток дрейфовала в открытом море, девушка сделала всё, чтобы выжить: завернулась в полиэтиленовые пакеты, пытаясь сохранить тепло; для привлечения внимания надела на голову красную сумку, а на борту лодке написала имя и контакты матери. Продержаться без пресной воды помогли леденцы: на тот момент, когда Кушилу обнаружили греческие спасатели, в сумке оставалась всего одна конфета.
Это еще что. В 2018 году индонезийца на плоту унесло в океан. 49 дней он питался рыбой и «отфильтрованной» через одежду морской водой. Спасли парня моряки проходящего сухогруза, хотя до них мимо прошло немало судов, но никто не реагировал на отчаянно махавшего зажженной лампой человека.
«В море выжить гораздо труднее. Шансы на то, что случайно проплывающее судно спасет путешественника, крайне малы.
У людей, которые спаслись, это первое разочарование: рядом проплывали суда, но никто им не помог.
У судов маршрут, всё рассчитано по времени, и они не хотят ввязываться в
И хотя у нас тема дрейфующих беженцев неактуальна, суда могут не заметить людей за бортом или не понять, что нужна помощь: «Какие приветливые туристы — машут. Помашем им в ответ». Так было с парой из Новороссийска, для которых простая рыбалка на резиновой лодке обернулась мукой на пять дней. Из одежды — купальник, плавки, шорты. Вся еда — пакет семечек, который вскоре ушел под воду (море штормило, лодку трижды переворачивало). Изнемогая от жажды, на четвертый день пара начала пить морскую воду. Ночью ребята промерзали до костей, а днем страдали от палящего солнца. Их спас Христос. Христос Константинидис — капитан греческого судна.
— Рыба вроде бы рядом, но нужны снасти, чтобы ее поймать, а летучая рыба есть не во всех морях и океанах. Ален Бомбар, французский путешественник,
По словам эксперта, даже в моторной лодке на всякий случай всегда должны быть весла, а с собой — провиант и бутылка воды.
«Отправляясь даже на небольшую прогулку, в лодку надо кинуть рюкзак или сумку с одеждой, аптечкой, в которой есть одеяло спасателя, похожее на фольгу, — советует Эдуард Халилов. — Такое одеяло спасает от солнца, холода, в него можно собрать атмосферные осадки. Это одна из самых важных штуковин, которая помогает и на необитаемых островах, и в море!».