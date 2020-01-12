08:07 (мск), источник: Аргументы и факты
Горбачев выступил за отмену длительных новогодних каникул в РФ
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что россиянам не нужны длинные выходные, передает РИА Новости.
По его словам, необходимо отменить как продолжительные новогодние каникулы, так и длинные выходные в майские праздники.
«Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои», — объяснил свою позицию Горбачев.
Он напомнил, что в Советском Союзе длинных выходных почти не было, что, по его мнению, имело положительное влияние на жизнь советских граждан.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пожаловался на безделье россиян в новогодние праздники.