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08:07 (мск), источник: Аргументы и факты

Горбачев выступил за отмену длительных новогодних каникул в РФ

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что россиянам не нужны длинные выходные, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, необходимо отменить как продолжительные новогодние каникулы, так и длинные выходные в майские праздники.

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«Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои», — объяснил свою позицию Горбачев.

Он напомнил, что в Советском Союзе длинных выходных почти не было, что, по его мнению, имело положительное влияние на жизнь советских граждан.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пожаловался на безделье россиян в новогодние праздники.

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