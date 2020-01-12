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11:51 (мск), источник: РИА Новости

Омский Минздрав прокомментировал резонансное увольнение травматолога

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали увольнение травматолога, отказавшегося принимать пациентов из-за низкой зарплаты.

Источник: РИА Новости

В пресс-службе ведомства сообщили, что персонал травмпункта городской поликлиники заметил «измененное поведение» врача с начала смены.

«По факту нахождения врача в нетрезвом состоянии на рабочем месте Министерство здравоохранения проводит проверку, а также по факту так называемых приписок пациентов, указанных в статье», — приводит портал «НГС. Новости Омск» комментарий министерства.

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В ведомстве также подтвердили, что травматолог написал заявление об увольнении.

Ранее в Сети появилось видео, на котором 71-летний омский врач пожаловался на низкую зарплату и плохие условия труда. Он пришел на работу в травмпункт и заявил, что не будет принимать пациентов, кроме находившихся в неотложном состоянии.

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