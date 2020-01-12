Омский Минздрав прокомментировал резонансное увольнение травматолога

В пресс-службе ведомства сообщили, что персонал травмпункта городской поликлиники заметил «измененное поведение» врача с начала смены.
«По факту нахождения врача в нетрезвом состоянии на рабочем месте Министерство здравоохранения проводит проверку, а также по факту так называемых приписок пациентов, указанных в статье», — приводит портал «НГС. Новости Омск» комментарий министерства.
В ведомстве также подтвердили, что травматолог написал заявление об увольнении.
Ранее в Сети появилось видео, на котором 71-летний омский врач пожаловался на низкую зарплату и плохие условия труда. Он пришел на работу в травмпункт и заявил, что не будет принимать пациентов, кроме находившихся в неотложном состоянии.