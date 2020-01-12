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15:18 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/ — Президент отметил их профессионализм, ответственность и порядочность.

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

«От профессионализма ее [прокуратуры] сотрудников, их ответственного отношения к своим обязанностям, честности и личной порядочности во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, надежное обеспечение прав и свобод человека, доверие людей к правоохранительным органам», — подчеркнул президент.

Он отметил, что основная миссия российской прокуратуры — отстаивать верховенство закона, а также интересы страны и ее граждан.

Путин выразил отдельную благодарность ветеранам прокурорского корпуса за компетентность и достойную службу.

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«Убежден, приверженность лучшим традициям предшественников, преданность долгу и общественному благу и впредь будут помогать вам в решении важных задач, стоящих перед органами прокуратуры России», — добавил президент.

День работника прокуратуры, установленный указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года, ежегодно отмечается в России 12 января. Выбор даты обусловлен тем, что 12 января 1722 года в России были учреждены первые надзорные органы.

В настоящее время прокуратура РФ — единая федеральная централизованная система органов, в задачу которых входит государственный надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, а также за соблюдением прав и свобод человека, координация деятельности правоохранительных органов. Органы прокуратуры возбуждают и расследуют дела об административных правонарушениях, инициируют возбуждение уголовного преследования, выдвигают и поддерживают обвинение, проверяют законность и обоснованность решений следователя, участвуют в судебных заседаниях, рассматривают жалобы, обращения.

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