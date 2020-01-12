14:01 (мск), источник: Коммерсантъ
Представитель Горбачева назвал фейком заявление о вреде новогодних каникул
Бывший президент СССР Михаил Горбачев не давал никому интервью о «вреде новогодних каникул в России», заявил его
Ранее агентство Ura.ru. опубликовало комментарий от имени Горбачева, в котором он призвал отменить длинные январские и майские праздники, поскольку люди в эти дни «просто бездельничают», а многие «уходят в запои».
Сообщение о вреде каникул он называл фейковым.
«Что касается объявления выходных, праздничных и каникулярных дней, то