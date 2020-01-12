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14:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Представитель Горбачева назвал фейком заявление о вреде новогодних каникул

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не давал никому интервью о «вреде новогодних каникул в России», заявил его пресс-секретарь Павел Палажченко.

Источник: Агентство «Москва»

Ранее агентство Ura.ru. опубликовало комментарий от имени Горбачева, в котором он призвал отменить длинные январские и майские праздники, поскольку люди в эти дни «просто бездельничают», а многие «уходят в запои».

По словам представителя Михаила Горбачева, «это не первый случай, когда некий сайт распространяет заведомо лживую новость со ссылкой на экс-президента СССР».

Сообщение о вреде каникул он называл фейковым.

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«Что касается объявления выходных, праздничных и каникулярных дней, то экс-президент СССР считал и считает, что это право принадлежит исключительно Государственной думе», — заявил господин Палажченко «Интерфаксу».

Пресс-секретарь удивился тому, что эта новость появилась в то время, когда Михаил Горбачев приветствовал переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Москве и назвал их «новым позитивным этапом в развитии двусторонних отношений».

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