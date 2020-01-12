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14:35 (мск), источник: Интерфакс

В Таиланде прошел массовый антиправительственный забег

Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Более 13 тыс. человек приняли участие в антиправительственном забеге в воскресенье в Бангкоке, сообщает агентство Associated Press.

Основное требование участников забега — отставка премьера Таиланда Праюта Чан-Очи. Забег состоялся в городском парке, он также собрал толпу зрителей, которые подбадривали участников состязания.

На акции развернули плакаты с надписями: «Каждая капля пота — для будущего Таиланда» и «Избавиться от дяди тяжелее, чем от жира на животе». В народе в Таиланде называют премьера «дядей Ту», отмечает агентство.

Протестующие в основном недовольны уровнем развития экономики, они требуют полных демократических свобод, включая свободу выражения.

В 2014 году в Таиланде произошел военный переворот. Тогда военные объявили о роспуске сената, а также о задержании ряда политических и общественных деятелей.

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Генерала Праюта Чан-Очу, возглавившего переворот, затем избрали премьером страны.

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