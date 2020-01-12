В МГУ заявили о готовности открыть филиал в Дамаске

Отмечается, что ранее в сирийском Хомсе прекратила свое существование школа Московского университета, поэтому сейчас обсуждается открытие нового образовательного учреждения. Однако пока никакого окончательного решения не принято.
«Несколько месяцев тому назад я разговаривал с высокой делегацией Сирии. И они поставили вопрос о возможном продолжении этой традиции. Сейчас, скорее всего, это Дамаск, и идет такое предварительное обсуждение о создании — или о продолжении тех традиций», — приводит «Интерфакс» слова Садовничего.
Предполагается, что если филиал или школа все-таки появятся в Дамаске, то там сосредоточатся на подготовке будущих физиков и математиков.
5 декабря президент России Владимир Путин переназначил Садовничего на пост ректора МГУ еще на пять лет.
17 июля МГУ вошел в список 40 лучших университетов мира. В рейтинге он занял 38-е место.
27 февраля МГУ побил свой рекорд в мировом предметном рейтинге QS. Университет стал лидером среди российских учебных заведений по количеству позиций, попав в отраслевые рейтинги сразу по направлениям «Естественные науки» (21-е место), «Искусство и гуманитарные науки» (56-е место), «Социальные науки и менеджмент» (68-е место) и «Инженерные науки и технологии» (57-е место).