15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети делятся правдивыми историями, которые звучат как выдумка
Татуировки с портретом
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Татуировки с портретом
Пользователь соцсетей под ником turbojedi попросил своих читателей поделиться нелепыми или невероятными историями, которые произошли на самом деле.
Расскажите небольшую историю о себе, которая звучит как абсолютно дурацкая выдумка, но при этом стопроцентная правда.— Некстджен и Усиление (@turbojedi) January 9, 2020
За несколько дней пост собрал десятки уморительных ответов и почти 7 тысяч лайков.
Один раз после дикой пьянки мне позвонили родители и сказали, что на дачу прилетел павлин и тупо стоял в огороде. Весной. В приуралье. Когда я приехал, он сидел в курятнике и гонял петухов.— Гаргулья (@bellgargoyle) January 9, 2020
Однажды на вписке доказал пьяной девушке, что у круга есть углы— Кирилл Кифиров (@Kir_Guitar) January 9, 2020
Был тоже почему, не помню все аргументы. Что-то вроде, смотри стакан, верх круглый, но есть грани, а дно квадратное. Был настолько убедителен, что она на самом деле до сих пор верит, что окружность состоит из углов
Мы нашли на полу в баре фотографию на документы какого-то мужчины, распознали его с помощью нейросетей и отправили ему в ВК кучу фотографий о том, как мы бухаем с его фоткой— Vadim Elistratov (@great_laziness) January 9, 2020
Однажды мне пригодилась формула дискриминанта. Её спросил неизвестный мужик в кафе— котяча мамка (@beriFM) January 9, 2020
У нас, на центральной улице города стоит большой, типа, элитный дом. Его кровля украшена куполообразными конструкциями. Проходящие мимо бабки постоянно крестятся на эти "купола". Некоторые поклоны бьют и на колени становятся— хорошая стабильность (@stabilizdec_) January 10, 2020
Однажды я пьяная в шутку предложила другу пожениться, он согласился, а я конечно замуж не собиралась, но решила, что друзья должны держать слово, поэтому мы подали документы в ЗАГС и прожили вместе пять лет.— Живой человек (@eka__bo) January 9, 2020
После поступления в универ ходил в группу к экологам пол года по ошибке, хотя поступал на литейщика. Выяснили что группа не моя только через пол года случайно. Решил остаться экологом.— Vladislav Arsenev (@nobodywithbody) January 10, 2020
За день до крещения моего брата меня попросили съездить в Казанский собор (спб) и причаститься. Попросили, я поехал, мне не сложно.— Mr. Лёня Кохановский (@lekoxa) January 9, 2020
Прибыл, успел только задать вопрос «а как мне прича...» как тут же меня сунули в авангард хора теток-прихожанок рядом с алтарем! Стою, рот открываю
С важным видом ходил по локальной выставке Строгановки с бокалом шампанского, в который бросил «настаиваться» мармеладных червяков, жрал их, тыкал в экспонаты и рандомно кричал «Мусор!», «Вот тут чувствуется мысль!» «А вот это очень хорошо!»— Space and Danger Man (@KSicarius) January 9, 2020
В 2015 году очень сильно зафангерлила Римского-Корсакова и собралась бить его портрет на всю спину. В поисках портрета для эскиза нашла интервью его праправнука, где были ссылки на его соц сети. Я ему написала и он отговорил меня делать тату+прислал мне пару своих битов на зацен— Антон Поляна (@Stiflers__Mom) January 9, 2020
Ранее соцсети охватил другой забавный тренд. Пользователи делились фотографиями, которые «доказывают», что раньше люди старели быстрее.
Анна Лысенко