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15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети делятся правдивыми историями, которые звучат как выдумка

Татуировки с портретом Римского-Корсакова, круги с углами, купола на особняках и другие забавные случаи.

Источник: Reuters

Пользователь соцсетей под ником turbojedi попросил своих читателей поделиться нелепыми или невероятными историями, которые произошли на самом деле.

За несколько дней пост собрал десятки уморительных ответов и почти 7 тысяч лайков.

Ранее соцсети охватил другой забавный тренд. Пользователи делились фотографиями, которые «доказывают», что раньше люди старели быстрее.

Анна Лысенко

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