Спасти маленьких кенгуру: С неба в Австралии посыпалась морковка небесная

Милых австралийских валлаби, которые внешне похожи на маленьких кенгуру, не оставили в беде люди. Специально для них прямо с вертолетов сбрасывают корм прямо на землю — в те районы, что пострадали от пожаров. Министр энергетики и окружающей среды Австралии Мэтт Кин рассказал в своем Твиттере, как спасают животных.
— Операция «Скальный валлаби» — сотрудники службы национальных парков и дикой природы сбросили тысячи килограммов корма (в основном сладкий картофель и морковь) для наших колоний кистехвостых скалистых валлаби по всему Новому Южному Уэльсу, — написал министр и показал подписчикам Твиттера фотографию самого процесса.
Однако многие пользователи соцсети отнеслись к инициативе властей без особого энтузиазма. Некоторые усомнились, что кормить таким образом животных, оставшихся на выжженных землях без пропитания, вряд ли будут постоянно.
— Ну, это очень экономически затратное эффективное решение. Сколько месяцев вы намерены продолжать в том же духе? Или (и догадываюсь), что это одноразовая акция для фото? Если нет, пожалуйста, публикуйте фотографии каждую неделю, чтобы мы знали, — написал экоактивист в ответ на твит министра.
Пламенем уже охвачены семь из восьми австралийских штатов. Всей же экосистеме был нанесен огромный урон. Жители, волонтеры и спасатели как могут, пытаются помочь животным — но сил на всех не хватает. Погибли 25 человек, в том числе 4 пожарных. Уничтожено почти десять тысяч частных и административных строений. В целом же, скорбная статистика ужасает — в Австралии лесные пожары уничтожили миллиард животных.