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16:22 (мск), источник: RNS

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри и Маркл

Королева Великобритании Елизавета II созывает семейное собрание, чтобы обсудить решение принца Гарри и Меган Маркл об отказе от королевских обязанностей, сообщает Sky News.

Источник: AP 2020

«Встреча между старшими членами семьи может проходить за закрытыми дверями», — передает телеканал.

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Семейное совещание назначено на понедельник, 13 января. Планируется, что на нем будут присутствовать принц Чарльз, герцог Кембриджский Уильям.

Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл уехала к сыну в Канаду после того, как она вместе со своим супругом принцем Гарри объявила об отказе от королевских обязанностей.

О своем решении супруги объявили в Instagram 8 января.

В своем заявлении они пояснили, что собираются занять новую, «прогрессивную» роль в обществе и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать королеву.

Позднее также стало известно, что Маркл подписала соглашение с Disney, чтобы помочь благотворительному фонду дикой природы.

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