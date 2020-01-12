Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри и Маркл

«Встреча между старшими членами семьи может проходить за закрытыми дверями», — передает телеканал.
Семейное совещание назначено на понедельник, 13 января. Планируется, что на нем будут присутствовать принц Чарльз, герцог Кембриджский Уильям.
Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл уехала к сыну в Канаду после того, как она вместе со своим супругом принцем Гарри объявила об отказе от королевских обязанностей.
В своем заявлении они пояснили, что собираются занять новую, «прогрессивную» роль в обществе и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать королеву.
Позднее также стало известно, что Маркл подписала соглашение с Disney, чтобы помочь благотворительному фонду дикой природы.