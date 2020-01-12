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15:56 (мск), источник: Ведомости

Восстановление Триумфальной арки в Пальмире оценивается в $1 млн

Работы по восстановлению разрушенной террористами Триумфальной арки в сирийской Пальмире предварительно оценили в $1 млн, рассказал ТАСС президент Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня» Дмитрий Медянцев. Организация будет участвовать в восстановлении разрушенного музейного комплекса.

Источник: AFP 2020

По словам Медянцева, с сирийской стороной будет подписан меморандум о восстановлении комплекса. Он рассчитан на три года.

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Из-за подготовительных работ восстановление займет не меньше года, отметил он. Работы профинансируют из специально созданного фонда, который будет пополняться меценатами.

В мае 2015 г. на Пальмиру начали наступление боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они подорвали две древние мусульманские усыпальницы на территории города и статую льва аль-Лат I века до нашей эры. Кроме того, были уничтожены три погребальные башни, храм Баал-Шамина, Триумфальная арка эпохи Древнего Рима. В марте 2016 г. армия Сирии при поддержке российской и сирийской военной авиации полностью освободила Пальмиру от боевиков ИГ. Для восстановления Пальмиры в ЮНЕСКО создан чрезвычайный фонд. Руководитель Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский оценивал восстановление в сотни миллионов долларов.

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