10:35 (мск), источник: Аргументы и факты
Тест: Откуда появились названия старинных городов России?
Значения названий старинных городов России, простые и понятные людям, жившим там много столетий назад, нашим современникам неизвестны.
Многие названия старинных русских городов для современных людей остаются набором звуков.
В основном наименования городов связаны с географическим расположением (например, удаленностью от воды или, наоборот, близостью к ней), растительным и животным миром, именами основателей, церковными праздниками и святыми.
Остается ли для вас происхождение названий городов сложной загадкой?