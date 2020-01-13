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10:35 (мск), источник: Аргументы и факты

Тест: Откуда появились названия старинных городов России?

Значения названий старинных городов России, простые и понятные людям, жившим там много столетий назад, нашим современникам неизвестны.

Многие названия старинных русских городов для современных людей остаются набором звуков.

В основном наименования городов связаны с географическим расположением (например, удаленностью от воды или, наоборот, близостью к ней), растительным и животным миром, именами основателей, церковными праздниками и святыми.

Остается ли для вас происхождение названий городов сложной загадкой?

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