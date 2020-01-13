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00:46 (мск), источник: РИА Новости

Россиянам через шесть лет будет некуда выбрасывать мусор, заявили в СП

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Объем мусора в России увеличивается такими темпами, что уже через 6 лет в стране закончатся полигоны для захоронения бытовых отходов, говорится в материалах Счётной палаты РФ по итогам мониторинга нацпроекта «Экология».

Источник: РИА "Новости"

«Объем коммунальных отходов увеличивается такими темпами, что уже через 6 лет не останется полигонов для их размещения, а в отдельных субъектах это произойдет намного раньше», — отмечают аудиторы. В частности, в Камчатском, Приморском и Алтайском краях, Чукотском автономном округе, в Республике Мордовия, Ленинградской и Московской областях остаточная емкость полигонов будет исчерпана уже в ближайшее время.

Аудиторы рассмотрели реализацию реформы по обращению с ТКО, которая стартовала в РФ год назад, и пришли к выводу, что принимаемых мер недостаточно.

В частности, федеральный проект «Комплексная система обращения с ТКО» не содержит необходимых стимулов и мер для раздельного сбора отходов и их вторичной переработки.

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«При отсутствии мероприятий по стимулированию и популяризации использования многооборотных товаров, тары, упаковки и сокращения использования одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары, … существует вероятность недостижения цели по созданию эффективной системы обращения с ТКО», — предупреждает СП.

Однако главную проблему для экологии в России составляет не этот мусор, а отходы, которые образуются при добыче полезных ископаемых. СП ссылается на данные национальной стратегии экологической безопасности, согласной которым, в России ежегодно образуется примерно 4 миллиарда тонн отходов производства и потребления, из которых 55−60 миллионов тонн составляют твердые коммунальные отходы.

«Увеличивается количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а размещаются на полигонах и свалках, что приводит к выводу продуктивных сельскохозяйственных угодий из оборота. Около 15 тысяч санкционированных объектов размещения отходов занимают территории общей площадью примерно 4 миллиона гектаров, и которые ежегодно увеличиваются на 300−400 тысяч гектаров», — говорится в документе.

Следите за развитием темы Мусорная реформа
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