Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины «Приключения Электроника» и «Чародеи». Об этом в фейсбуке сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов.
Бромберг умер в Детройте 10 января. По словам Идова, он жил там с 1990-х годов, но уже не занимался кино.
Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1965 году и работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения «Экран».
В частности, он снял «Длинный день Кольки Павлюкова» (1968 год), «Был настоящим трубачом» (1973) и «У меня есть лев» (1975). В 1989 году он сделал несколько выпусков «Ералаша».
В 1980 году вышел фильм «Приключения Электроника» по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, премьера «Чародеев» по сценарию братьев Стругацких состоялась 31 декабря 1982 года.