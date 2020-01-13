Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Ученые объяснили, почему в России теплеет быстрее всех в миреПочему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете
Фоторепортажи
12Умерла Галина Волчек
12Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более 1 млрд животных
11:15 (мск), источник: РИА Новости

В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд

САРАТОВ, 13 янв — РИА Новости. Пассажирский поезд Ташкент — Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).

Ранее в интернете появилось видео пользователя, запечатлевшее верблюда, бегущего по железнодорожному пути впереди поезда и не реагирующего на сигналы машиниста. Мужчина за кадром отмечал, что сначала верблюд бежал со скоростью 22 км/ч, затем замедлился до 13 км/ч, после чего возникло опасение, что животное далее может вообще лечь и перекрыть путь. Уточнялось, что инцидент произошел на Приволжской железной дороге.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Как выглядит ферма альпак в Подмосковье (видео)

«На перегоне Кигаш — Разъезд № 2 Астраханского региона ПривЖД произошла задержка пассажирского поезда № 349 сообщением Ташкент — Москва по причине выхода на железнодорожный путь верблюда. Животное двигалось в том же направлении, что и поезд. Машинист подавал звуковые сигналы и был вынужден замедлить скорость движения, в результате чего на Разъезд № 2 поезд прибыл с задержкой 44 минуты», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошел днем 5 января и не повлиял на график движения других поездов.

«Приволжская железная дорога выражает обеспокоенность в связи с участившимися в Астраханской области выходами диких и домашних животных на железнодорожные пути. Каждый случай несет потенциальную угрозу травмирования пассажиров и работников локомотивных бригад», — отметил он, добавив, что по всем зафиксированным случаям выхода животных на железнодорожные пути материалы передаются в правоохранительные органы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
Враждующие стороны Ливии встретятся в Москве
Алексей Улюкаев написал стихотворение про винегрет и подарки
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Умер режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев»
Женщины стали чаще менять отчество на матроним
Россиянам через шесть лет будет некуда выбрасывать мусор
Прокуратура проверит законность разбрасывания денег на улице
Здоровье
Женщина очнулась во время собственных похорон Инцидент произошел в Индии.
Hi-Tech
15 фишек WhatsApp, о которых должен знать каждый Это важно
Кино
Начни сначала: 25 вдохновляющих фильмов для бодрого настроения Если вы всегда хотели побывать на краю света, открыть свое дело или записаться в фитнес-клуб, но так и не смогли подняться с дивана, вам стоит поучиться у героев нашей подборки — чего-чего, а мотивации им точно не занимать
Авто
Новая Toyota за 2 200 000 рублей: она очень стильная и быстрая Toyota рассекретила полноприводный хэтчбек GR Yaris, который предложит очень дерзкий формат по очень интересной цене
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
5 приемов, которые остановят старость
Если в вашей трудовой нет этой записи, то скоро вы лишитесь всей пенсии
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
Дети
Мария Миронова показала, как ее старший сын нянчит младшего брата Андрей нежно относится к Феде
Леди
Полина Гагарина примерила контрастный купальник с подтяжками Артистка отправилась к морю.
Новости партнеров
49-летняя Наргиз в четвертый раз станет мамой
Сочетание этих лекарств с алкоголем чревато смертельным исходом
Счастливая Россия. Что говорят 80% россиян
Нет повода для грусти. Все больше россиян довольны своей жизнью
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь