11:15 (мск), источник: РИА Новости
В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
САРАТОВ, 13 янв — РИА Новости. Пассажирский поезд Ташкент — Москва задержался на 44 минуты неподалеку от
Ранее в интернете появилось видео пользователя, запечатлевшее верблюда, бегущего по железнодорожному пути впереди поезда и не реагирующего на сигналы машиниста. Мужчина за кадром отмечал, что сначала верблюд бежал со скоростью 22 км/ч, затем замедлился до 13 км/ч, после чего возникло опасение, что животное далее может вообще лечь и перекрыть путь. Уточнялось, что инцидент произошел на Приволжской железной дороге.
«На перегоне Кигаш — Разъезд № 2 Астраханского региона ПривЖД произошла задержка пассажирского поезда № 349 сообщением Ташкент — Москва по причине выхода на железнодорожный путь верблюда. Животное двигалось в том же направлении, что и поезд. Машинист подавал звуковые сигналы и был вынужден замедлить скорость движения, в результате чего на Разъезд № 2 поезд прибыл с задержкой 44 минуты», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что инцидент произошел днем 5 января и не повлиял на график движения других поездов.
«Приволжская железная дорога выражает обеспокоенность в связи с участившимися в Астраханской области выходами диких и домашних животных на железнодорожные пути. Каждый случай несет потенциальную угрозу травмирования пассажиров и работников локомотивных бригад», — отметил он, добавив, что по всем зафиксированным случаям выхода животных на железнодорожные пути материалы передаются в правоохранительные органы.