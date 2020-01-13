В РПЦ рассказали, какие пожертвования на храм принимать нельзя

«Деньги злодейские не могут быть жертвой на храм», — заявил епископ Пантелеимон в эфире телеканала «Спас», отвечая на вопрос ведущего о том, как поступить в случае, если священнику приносят пожертвование, и он точно знает, что эти средства «нажиты нечестным, может быть, даже криминальным путем».
При этом он напомнил случай, произошедший с ним лично в 1990-е годы:
Пришел человек. Какой-то его товарищ лежал в реанимации, подстреленный кем-то. И он принес деньги на храм. И я ему сказал: я не могу взять на храм, но можно взять на детский дом.
По его мнению, если человек, заработавший свои деньги нечестным путем, захочет при этом помочь детям-сиротам, то «хорошо, детям можно помочь».
Отвечая на вопрос о том, что недопустимо для священника, глава синодального отдела привел высказывание известного греческого старца Паисия Святогорца (1924−1994) о том, что «главное качество священника — это отсутствие сребролюбия» (жадности, страсти к накопительству).
«Если священник не будет уметь говорить проповеди, выступать на телевидении, если он будет обладать плохим голосом и петь не в тон, но если он будет не сребролюбив, его люди будут любить, будут о нем молиться, и по их молитвам ему Господь даст все остальные таланты. А если он будет сребролюбив, то все его таланты будут ему во вред», — заключил епископ.