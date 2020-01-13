12:21 (мск), источник: Моя Планета
Что означают цифры в загранпаспорте?
Правда ли, что последняя цифра в правом нижнем углу — это количество людей, похожих на хозяина документа?
Отвечает Александр Стремецкий, владелец визового центра Dolce Viza
На первый взгляд может показаться, что последние две строки на развороте под фотографией в загранпаспорте представляют собой случайный набор цифр и букв. Но это, разумеется, не так. Они все имеют определенное значение.
Сначала идет буква P, что означает тип документа, то есть в данном случае passport. Затем трехбуквенный код государства согласно общероссийскому классификатору стран мира, введенному в действие постановлением Госстандарта России в 2001 году. Для жителей России это RUS. После чего фамилия, имя владельца.
Следующая строка начинается с серии и номера загранпаспорта. Серии повторяются потому, что в них находится зашифрованная в кодовом виде информация о месте выдачи и сроках действия документа. Например, 10 имеют дипломатические работники, 20 — работники или служащие государственных органов за границей, 61 и 62 присваиваются загранпаспортам старого образца, а 71 и 72 — биометрическим. Встречаются и другие серии.
Далее следует трехбуквенный код гражданства. Для жителей России это снова RUS. Затем опять цифры. Только на сей раз они обозначают дату рождения в следующем формате: две последние цифры года, месяц, число. И снова контрольная цифра, которая высчитывается уже из даты рождения. После нее стоит пол владельца: F — женский, M — мужской. Следующий блок цифр представляет собой дату окончания срока действия документа: две цифры года, месяц, число. Потом ставится четвертая контрольная цифра, которая высчитывается из этой даты.
Наконец, последняя цифра в нижней строке загранпаспорта. Она
Кстати, примерно так же можно расшифровать машиночитаемую запись, которая добавилась в российские паспорта с 1 июля 2011 года. Только имя в ней записано после фамилии путем перекодировки кириллицы в латиницу. А после указания во второй строке пола идет последняя цифра в серии паспорта, дата его выдачи (две цифры года, месяц и день), а также код подразделения, выдавшего документ. Например, информация о паспорте серии 4602 № 654321, выданном 19 апреля 2010 года подразделением с кодом 770−120, должна быть записана следующим образом: 2100419770120. Заключительная цифра также является контрольной и никакой информации о двойниках не несет.