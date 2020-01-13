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12:21 (мск), источник: Моя Планета

Что означают цифры в загранпаспорте?

Правда ли, что последняя цифра в правом нижнем углу — это количество людей, похожих на хозяина документа?

Источник: РИА "Новости"

Отвечает Александр Стремецкий, владелец визового центра Dolce Viza

На первый взгляд может показаться, что последние две строки на развороте под фотографией в загранпаспорте представляют собой случайный набор цифр и букв. Но это, разумеется, не так. Они все имеют определенное значение.

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Сначала идет буква P, что означает тип документа, то есть в данном случае passport. Затем трехбуквенный код государства согласно общероссийскому классификатору стран мира, введенному в действие постановлением Госстандарта России в 2001 году. Для жителей России это RUS. После чего фамилия, имя владельца.

Следующая строка начинается с серии и номера загранпаспорта. Серии повторяются потому, что в них находится зашифрованная в кодовом виде информация о месте выдачи и сроках действия документа. Например, 10 имеют дипломатические работники, 20 — работники или служащие государственных органов за границей, 61 и 62 присваиваются загранпаспортам старого образца, а 71 и 72 — биометрическим. Встречаются и другие серии.

А вот номер уникален. После него стоит первая контрольная цифра. Она высчитывается заложенной в компьютер программой по определенному алгоритму, за основу которого берется номер загранпаспорта.

Далее следует трехбуквенный код гражданства. Для жителей России это снова RUS. Затем опять цифры. Только на сей раз они обозначают дату рождения в следующем формате: две последние цифры года, месяц, число. И снова контрольная цифра, которая высчитывается уже из даты рождения. После нее стоит пол владельца: F — женский, M — мужской. Следующий блок цифр представляет собой дату окончания срока действия документа: две цифры года, месяц, число. Потом ставится четвертая контрольная цифра, которая высчитывается из этой даты.

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Наконец, последняя цифра в нижней строке загранпаспорта. Она почему-то вызывает больше всего вариантов расшифровки. Самыми распространенными являются два: количество похожих на владельца документа людей и литры алкоголя, которые разрешается покупать в магазинах дьюти-фри. Разумеется, все это мифы. На самом деле это еще одна контрольная цифра, которая высчитывается из четырех других контрольных цифр и вместе с ними помогает выявлению подделок.

Кстати, примерно так же можно расшифровать машиночитаемую запись, которая добавилась в российские паспорта с 1 июля 2011 года. Только имя в ней записано после фамилии путем перекодировки кириллицы в латиницу. А после указания во второй строке пола идет последняя цифра в серии паспорта, дата его выдачи (две цифры года, месяц и день), а также код подразделения, выдавшего документ. Например, информация о паспорте серии 4602 № 654321, выданном 19 апреля 2010 года подразделением с кодом 770−120, должна быть записана следующим образом: 2100419770120. Заключительная цифра также является контрольной и никакой информации о двойниках не несет.

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