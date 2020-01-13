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14:38 (мск), источник: RTVi

Президент Хорватии: коррупция начинается со списывания в школе

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович считает, что нормализация коррупции в обществе начинается еще с детства — например, со списывания на контрольных в школе. Такое мнение она высказала на пресс-конференции в Загребе.

Источник: AP 2020

Грабар-Китарович рассказала, что школьников, которые списывают на экзамене считают «героями». Так, с точки зрения хорватского президента, и начинается коррупция. «Они ищут варианты, как обойти систему», — добавила она.

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По мнению Грабар-Китарович, большинство даже не замечают проявлений коррупции в обычной жизни: «Когда приходишь к врачу, принято приносить хотя бы цветы, шоколад или что-то подобное. Моя мама недавно была в больнице, и мои друзья спрашивали меня: “Почему ты ничего не принесла?” Я ответила: “Я не собираюсь участвовать в этой коррупции”. Я принесу корзину [с подарками] на Рождество».

Надежду Грабар-Китарович возложила на тех молодых хорватов, которые побывали в других странах: с ее точки зрения, именно они могут привезти из поездок другие этические нормы. «Так мы преуспеем», — подчеркнула она.

По данным опросов Еврокомиссии Eurobarometer, 59% хорватов чувствуют влияние коррупции в стране на свою повседневную жизнь. При этом 16% опрошенных сказали, что лично сталкивались с этим явлением, что является максимальным показателем для стран Евросоюза.

В конце 2019 года бывшего премьер-министра Хорватии Иво Санадера приговорили к шести годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Как выяснило следствие, он получил взятку в размере €10 млн от генерального директора венгерской нефтегазовой компании MOL Жолта Эрнади. Взамен Санадер помог компании приобрести контроль над хорватской нефтекомпанией INA.

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