Президент Хорватии: коррупция начинается со списывания в школе

Грабар-Китарович рассказала, что школьников, которые списывают на экзамене считают «героями». Так, с точки зрения хорватского президента, и начинается коррупция. «Они ищут варианты, как обойти систему», — добавила она.
По мнению Грабар-Китарович, большинство даже не замечают проявлений коррупции в обычной жизни: «Когда приходишь к врачу, принято приносить хотя бы цветы, шоколад или что-то подобное. Моя мама недавно была в больнице, и мои друзья спрашивали меня: “Почему ты ничего не принесла?” Я ответила: “Я не собираюсь участвовать в этой коррупции”. Я принесу корзину [с подарками] на Рождество».
Надежду Грабар-Китарович возложила на тех молодых хорватов, которые побывали в других странах: с ее точки зрения, именно они могут привезти из поездок другие этические нормы. «Так мы преуспеем», — подчеркнула она.
По данным опросов Еврокомиссии Eurobarometer, 59% хорватов чувствуют влияние коррупции в стране на свою повседневную жизнь. При этом 16% опрошенных сказали, что лично сталкивались с этим явлением, что является максимальным показателем для стран Евросоюза.
В конце 2019 года бывшего премьер-министра Хорватии Иво Санадера приговорили к шести годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Как выяснило следствие, он получил взятку в размере €10 млн от генерального директора венгерской нефтегазовой компании MOL Жолта Эрнади. Взамен Санадер помог компании приобрести контроль над хорватской нефтекомпанией INA.