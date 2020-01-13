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14:40 (мск), источник: Известия

Обращениям жителей Якутии в соцсетях придадут официальный статус

Обращения и жалобы жителей Якутии, которые поступают республиканскому правительству через социальные сети, получат официальный статус. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Источник: Reuters

По словам Николаева, на официальные страницы главы и председателя правительства республики поступает большое число обращений от местных жителей. При этом федеральное законодательство не регулирует порядок работы с сообщениями в соцсетях. Глава республики подписал указ о совершенствовании механизма работы с сообщениями граждан и организаций в соцсетях и других системах связи в интернете. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Согласно указу, все обращения, поступившие через официальные аккаунты органов государственной власти, приравниваются к официальным обращениям.

Министерствам и ведомствам необходимо в течение восьми часов отреагировать на поступление каждого сообщения.

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