14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Божественное» извержение вулкана показали в таймлапсе
Невероятное зрелище.
Вечером 12 января на Филиппинах, недалеко от Манилы, началось извержение вулкана Таал. Все экстренные службы были приведены в готовность: был закрыт аэропорт Манилы, а также эвакуированы более 16 тысяч человек.
Несмотря на то, что вулкан Таал является сравнительно небольшим, его извержение поразило многих, а фото и видео облетели весь мир. Дело в том, что извержение сопровождалось природным явлением под названием «грязная гроза», когда в облаке пепла образуются молнии.
На видео и фото можно заметить, как электрические разряды поднимаются из жерла вулкана и устремляются в небо. Зрелище довольно пугающее и одновременно с этим завораживающее. Пользователи соцсетей сравнили увиденное с апокалиптическими картинами и назвали извержение «гневом богов».
Екатерина Гура