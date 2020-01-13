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Фоторепортажи
12Извержение вулкана Таал
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14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Божественное» извержение вулкана показали в таймлапсе

Невероятное зрелище.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Вечером 12 января на Филиппинах, недалеко от Манилы, началось извержение вулкана Таал. Все экстренные службы были приведены в готовность: был закрыт аэропорт Манилы, а также эвакуированы более 16 тысяч человек.

Несмотря на то, что вулкан Таал является сравнительно небольшим, его извержение поразило многих, а фото и видео облетели весь мир. Дело в том, что извержение сопровождалось природным явлением под названием «грязная гроза», когда в облаке пепла образуются молнии.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео и фото можно заметить, как электрические разряды поднимаются из жерла вулкана и устремляются в небо. Зрелище довольно пугающее и одновременно с этим завораживающее. Пользователи соцсетей сравнили увиденное с апокалиптическими картинами и назвали извержение «гневом богов».

Екатерина Гура

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