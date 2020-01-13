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15:53 (мск), источник: Ведомости

The Times: принц Гарри и Меган Маркл могли гостить в доме миллиардера из России

Принц Гарри с супругой, герцогиней Сассекской Меган Маркл, и сыном Арчи встретили Рождество и Новый год на территории Канады, в особняке Mille Fleurs, пишет британская газета The Times.

Источник: AFP 2020

По информации издания, особняк стоимостью 10,5 млн фунтов стерлингов может принадлежать российскому миллиардеру Юрию Мильнеру, состояние которого Forbes оценивает в $3,6 млрд. О том, что хозяин Mille Fleurs связан с Россией, газете сообщили владельцы соседних домов. Эту информацию также подтвердил бывший коллега агента по торговле недвижимостью, который шесть лет назад организовал сделку по продаже особняка.

Мильнер останавливался в особняке несколько лет, уточнило издание.

The Times также отмечает, что подтвердить принадлежность особняка российскому миллиардеру невозможно, так как Mille Fleurs является собственностью Towner Bay Country Club. Собственники этой компании не раскрываются.
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Towner Bay Country Club представляет собой клуб, в собственности которого 27 особняков. Покупатели приобретали их не напрямую. Они платили за долю в клубе. В 2020 г. в Канаде вступит в силу закон, обязывающий раскрыть личность владельцев недвижимости и Towner Bay Country Club придется сообщить имена всех, кто имеет долю в клубе.

Канадский продюсер Дэвид Фостер, чья супруга была школьной подругой Маркл, рассказал The Times, что приблизительно шесть лет назад он действительно помог Мильнеру арендовать Mille Fleurs, а теперь он оказал такую же услугу членам королевской семьи. «Хозяин Mille Fleurs не Юрий, а мой знакомый», — заявил изданию Фостер, отказавшись назвать его имя.

Представительница Мильнер сообщила изданию, что миллиардер, члены его семьи, а также подконтрольные ему компании не владеют особняком Mille Fleurs.

Юрий Мильнер владеет DST Global, бывший совладелец и председатель совета директоров Mail.Ru Group. В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019» он занимает 31-ю строчку. В 2018 г. фонды DST Global инвестировали в Revolut, DoorDash, Earnin, в марте 2019 г. — в Chime.

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