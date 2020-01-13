Ученые впервые засняли редкий феномен свечения глаз человека

Источник: International Journal of Radiation Oncology
Фосфены — зрительные световые эффекты, возникающие у человека без воздействия света на глаз. Фосфены могут возникать вследствие механического воздействия (например, нажатия на закрытый глаз), воздействия сильными магнитными полями, химическими веществами, электрическим возбуждением сетчатки через прикладываемые к вискам электроды, а также путем непосредственного электрического возбуждения зрительных центров коры головного мозга.
В течение десятилетий люди, проходящие лучевую терапию, которая используется для лечения рака, сообщали о странном явлении: они видели вспышки света глазах, даже когда они были закрыты. Пациенты описывали «лучи синего света» или «видения синего неонового света», которые длились доли секунды.
Американские ученые из Дартмутского колледжа сумели доказать реальное существование загадочного свечения в глазах пациентов, проходящих радиотерапию, зафиксировать его на камеру и выяснили, что речь идет о так называемом черенковском излучении.
Российский ученый Павел Черенков в 1934 году обнаружил свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженными частицами, движущимися со скоростью, превышающей скорость распространения света в этой среде. Примеры этого явления можно наблюдать, когда продукты деления распадаются в водных бассейнах ядерных реакторов — тогда возникает призрачное голубое мерцание реактора, или когда космические лучи высокой энергии взаимодействуют с атмосферой Земли.
Во время радиотерапии организм человека подвергается облучению, и при прохождение заряженных частиц через стекловидное тело глаза при определенных условиях возникает такое же свечение. Неудивительно, что люди видят этот свет даже с закрытыми глазами, ведь он возникает внутри глазного яблока, в непосредственной близости от фоторецепторов. Именно поэтому долгое время зафиксировать загадочный феномен было практически невозможно.
Ученым впервые удалось заснять этот странный свет с помощью специально разработанной для наблюдения за излучением света от биологических объектов камеры CDose.
Результаты, полученные в режиме реального времени, показывают, что количества производимого света достаточно, чтобы вызывать у пациентов зрительные ощущения, а по спектральному составу он относится к черенковскому свечению.
В то же время исследователи говорят о том, что нельзя полностью исключить и другие факторы, способные вызывать фосфены при радиотерапии.
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«Наши данные впечатляют, потому что впервые было получено изображение света от глаза пациента, проходящего лучевую терапию, — приводятся в пресс-релизе Дартмутского колледжа слова первого автора статьи Ирвина Тендлера (Irwin Tendler). — Хотя гипотезы, касающиеся прямой нервной стимуляции, сцинтилляции хрусталика и ультраслабых биолюминесцентных фотонов, не могут быть исключены, теперь очевидно, что производство черенковского света в глазу существенно».
Ученые рассчитывают, что разработанная ими система наблюдения за интенсивностью излучения может быть использована для улучшения методов лучевой терапии, например, для контроля дозы облучения и понимания, на какой стадии находится лечение.
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