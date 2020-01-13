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16:07 (мск), источник: РИА Новости

Ученые впервые засняли редкий феномен свечения глаз человека

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ученые раскрыли природу свечения, которое наблюдали пациенты во время сеансов радиотерапии, и зафиксировали это свечение на камеру. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Radiation Oncology.

Источник: International Journal of Radiation Oncology

Фосфены — зрительные световые эффекты, возникающие у человека без воздействия света на глаз. Фосфены могут возникать вследствие механического воздействия (например, нажатия на закрытый глаз), воздействия сильными магнитными полями, химическими веществами, электрическим возбуждением сетчатки через прикладываемые к вискам электроды, а также путем непосредственного электрического возбуждения зрительных центров коры головного мозга.

В течение десятилетий люди, проходящие лучевую терапию, которая используется для лечения рака, сообщали о странном явлении: они видели вспышки света глазах, даже когда они были закрыты. Пациенты описывали «лучи синего света» или «видения синего неонового света», которые длились доли секунды.

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Американские ученые из Дартмутского колледжа сумели доказать реальное существование загадочного свечения в глазах пациентов, проходящих радиотерапию, зафиксировать его на камеру и выяснили, что речь идет о так называемом черенковском излучении.

Российский ученый Павел Черенков в 1934 году обнаружил свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженными частицами, движущимися со скоростью, превышающей скорость распространения света в этой среде. Примеры этого явления можно наблюдать, когда продукты деления распадаются в водных бассейнах ядерных реакторов — тогда возникает призрачное голубое мерцание реактора, или когда космические лучи высокой энергии взаимодействуют с атмосферой Земли.

Во время радиотерапии организм человека подвергается облучению, и при прохождение заряженных частиц через стекловидное тело глаза при определенных условиях возникает такое же свечение. Неудивительно, что люди видят этот свет даже с закрытыми глазами, ведь он возникает внутри глазного яблока, в непосредственной близости от фоторецепторов. Именно поэтому долгое время зафиксировать загадочный феномен было практически невозможно.

Ученым впервые удалось заснять этот странный свет с помощью специально разработанной для наблюдения за излучением света от биологических объектов камеры CDose.

Результаты, полученные в режиме реального времени, показывают, что количества производимого света достаточно, чтобы вызывать у пациентов зрительные ощущения, а по спектральному составу он относится к черенковскому свечению.

В то же время исследователи говорят о том, что нельзя полностью исключить и другие факторы, способные вызывать фосфены при радиотерапии.

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«Наши данные впечатляют, потому что впервые было получено изображение света от глаза пациента, проходящего лучевую терапию, — приводятся в пресс-релизе Дартмутского колледжа слова первого автора статьи Ирвина Тендлера (Irwin Tendler). — Хотя гипотезы, касающиеся прямой нервной стимуляции, сцинтилляции хрусталика и ультраслабых биолюминесцентных фотонов, не могут быть исключены, теперь очевидно, что производство черенковского света в глазу существенно».

Ученые рассчитывают, что разработанная ими система наблюдения за интенсивностью излучения может быть использована для улучшения методов лучевой терапии, например, для контроля дозы облучения и понимания, на какой стадии находится лечение.

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