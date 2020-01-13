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16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Венеции пересохли знаменитые каналы

Всему виной сильные отливы.

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8
фотографий
8
фотографий

Венеция, которая сильно пострадала в ноябре 2019 года из-за рекордных наводнений, вновь переживает природную катастрофу. Из-за сильных отливов многие каналы в городе, в том числе и знаменитый Гранд-канал, оказались практически без воды.

По данным местных СМИ, уровень воды в каналах за январь 2020 года упал почти на полметра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что широкие каналы пока остаются судоходными, но более мелкие, в том числе и туристические, практически пересохли.

Напомним, что в ноябре 2019 года в Венеции произошло самое сильное за последние 50 лет наводнение. Местные власти оценили урон от стихии в 1 миллиард евро.

Екатерина Гура

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Во время загрузки произошла ошибка.
23 декабря 2019© Ньюстюб
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