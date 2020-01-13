16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Венеции пересохли знаменитые каналы
Всему виной сильные отливы.
Венеция, которая сильно пострадала в ноябре 2019 года
По данным местных СМИ, уровень воды в каналах за январь 2020 года упал почти на полметра.
Сообщается, что широкие каналы пока остаются судоходными, но более мелкие, в том числе и туристические, практически пересохли.
Напомним, что в ноябре 2019 года в Венеции произошло самое сильное за последние 50 лет наводнение. Местные власти оценили урон от стихии в 1 миллиард евро.
Екатерина Гура