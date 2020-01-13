Власти Липецкой области объяснили предложение елецким врачам стать уборщиками

В Липецкой области закрыли станцию переливания крови, а врачам предложили работать уборщиками. Об этом Business FM рассказал руководитель Елецкого филиала Липецкой областной станции переливания крови Владимир Шишкин.
Жители смогут сдавать кровь в специальном пункте, который будет организован на базе Елецкой городской больницы № 1. При этом врачам и медсестрам, вероятно, придется ездить на работу в Липецк, который расположен в 80 километрах от Ельца.
И доноры, и сами врачи против закрытия станции. Это преступление против населения, говорят сотрудники.
Как отмечает «Альянс врачей», в департаменте здравоохранения посчитали, что закрытие станции переливания крови в рамках оптимизации сэкономит 12 млн рублей в год — содержать штат из малого количества сотрудников и большое здание неэффективно.
«А какая может быть эффективность здравоохранения?» — удивляется главный врач медучреждения Владимир Шишкин.
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«В здравоохранении надо лечить больных людей, надо вкладывать деньги в это, а не получать прибыль. Это другая направляющая устава.
Наше дело — лечить людей, оказывать помощь, какая тут может быть экономическая эффективность?
Пациенты отреагировали, есть и бурные обсуждения в соцсетях, подписи в электронном виде и в бумажном виде: и пациенты, и доноры, те, которые постоянно сдают кровь, и те, кому переливаются кровь. Мы обслуживаем Елец и еще семь муниципальных районов, где-то 250 тысяч жителей, у нас 1,5 тысячи коек. Предложили в этих же уведомлениях свободные должности, которые есть в нашем головном учреждении — на липецкой станции: от полставки врача до оператора, до уборщика служебных помещений, аппаратчика. Будем бороться, будем обращаться, будем использовать все законные пути для этого".
Предлагать вакансии обязывает закон, поясняет начальник отдела информационного обеспечения деятельности администрации Липецкой области Михаил Шаршаков:
«В филиале нет своей лаборатории, поэтому все образцы крови перевозятся в Липецк. Занимаемая площадь — порядка 2,5−3 тысяч квадратных метров, точно сказать сейчас не готов, она избыточна. На данный момент в Ельце на базе первой городской больницы открыто отделение сдачи крови и круглосуточная экспедиция службы крови, то есть все доноры, которые находятся в Ельце, могут свободно приходить в городскую больницу, там сдавать кровь. Плюс в Елец и близлежащие районы постоянно выезжает автомобиль, так называемая мобильная лаборатория, для сдачи крови. Что касается заявления о том, что врачам предложили устроиться трактористами, есть нормы трудового законодательства, в соответствии с которыми работодатель обязан предлагать все имеющиеся вакантные должности и работу, которую человек может выполнять с учетом его состояния здоровья.
Таким образом, были предложены все имеющиеся вакансии в ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови» как головном упреждении, которому подчиняется елецкий филиал.
Кроме того, на уровне управления здравоохранения уже принято это решение, оно неоднократно озвучивалось: всем высвободившимся работникам по завершении процедуры прекращения деятельности елецкого филиала будет оказано содействие в трудоустройстве в медицинские учреждения города Елец. Естественно, они будут трудоустроены в соответствии с их квалификацией. Людей на улицу никто не выкидывает. Будет оказано содействие в трудоустройстве в медицинские учреждения Ельца".
По словам главврача Елецкой станции переливания крови Владимира Шишкина, в прошлом году они произвели продукцию на 56,5 млн рублей и спасли две тысячи жизней.
Само учреждение закрывают в рамках оптимизации.
Врачей уже уведомили о ликвидации филиала.
Реформа здравоохранения началась в 2010 году, когда был принят закон об обязательном медицинском страховании. Она заключалась в оптимизации расходов за счет закрытия неэффективных больниц и расширения использования высокотехнологичных медучреждений.
В прошлом году Владимир Путин назвал реформу провальной. По его словам, «если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал».