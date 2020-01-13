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17:27 (мск), источник: BFM.ru

Власти Липецкой области объяснили предложение елецким врачам стать уборщиками

Сотрудников Елецкого филиала Липецкой областной станции переливания крови после его закрытия трудоустроят «в соответствии с квалификацией», а все имеющиеся вакансии были предложены по требованию закона, заявили Business FM в областной администрации.

Источник: РИА "Новости"

В Липецкой области закрыли станцию переливания крови, а врачам предложили работать уборщиками. Об этом Business FM рассказал руководитель Елецкого филиала Липецкой областной станции переливания крови Владимир Шишкин.

Жители смогут сдавать кровь в специальном пункте, который будет организован на базе Елецкой городской больницы № 1. При этом врачам и медсестрам, вероятно, придется ездить на работу в Липецк, который расположен в 80 километрах от Ельца.

И доноры, и сами врачи против закрытия станции. Это преступление против населения, говорят сотрудники.

Как отмечает «Альянс врачей», в департаменте здравоохранения посчитали, что закрытие станции переливания крови в рамках оптимизации сэкономит 12 млн рублей в год — содержать штат из малого количества сотрудников и большое здание неэффективно.

«А какая может быть эффективность здравоохранения?» — удивляется главный врач медучреждения Владимир Шишкин.

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«В здравоохранении надо лечить больных людей, надо вкладывать деньги в это, а не получать прибыль. Это другая направляющая устава.

Наше дело — лечить людей, оказывать помощь, какая тут может быть экономическая эффективность?

Пациенты отреагировали, есть и бурные обсуждения в соцсетях, подписи в электронном виде и в бумажном виде: и пациенты, и доноры, те, которые постоянно сдают кровь, и те, кому переливаются кровь. Мы обслуживаем Елец и еще семь муниципальных районов, где-то 250 тысяч жителей, у нас 1,5 тысячи коек. Предложили в этих же уведомлениях свободные должности, которые есть в нашем головном учреждении — на липецкой станции: от полставки врача до оператора, до уборщика служебных помещений, аппаратчика. Будем бороться, будем обращаться, будем использовать все законные пути для этого".

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Предлагать вакансии обязывает закон, поясняет начальник отдела информационного обеспечения деятельности администрации Липецкой области Михаил Шаршаков:

«В филиале нет своей лаборатории, поэтому все образцы крови перевозятся в Липецк. Занимаемая площадь — порядка 2,5−3 тысяч квадратных метров, точно сказать сейчас не готов, она избыточна. На данный момент в Ельце на базе первой городской больницы открыто отделение сдачи крови и круглосуточная экспедиция службы крови, то есть все доноры, которые находятся в Ельце, могут свободно приходить в городскую больницу, там сдавать кровь. Плюс в Елец и близлежащие районы постоянно выезжает автомобиль, так называемая мобильная лаборатория, для сдачи крови. Что касается заявления о том, что врачам предложили устроиться трактористами, есть нормы трудового законодательства, в соответствии с которыми работодатель обязан предлагать все имеющиеся вакантные должности и работу, которую человек может выполнять с учетом его состояния здоровья.

Таким образом, были предложены все имеющиеся вакансии в ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови» как головном упреждении, которому подчиняется елецкий филиал.

Кроме того, на уровне управления здравоохранения уже принято это решение, оно неоднократно озвучивалось: всем высвободившимся работникам по завершении процедуры прекращения деятельности елецкого филиала будет оказано содействие в трудоустройстве в медицинские учреждения города Елец. Естественно, они будут трудоустроены в соответствии с их квалификацией. Людей на улицу никто не выкидывает. Будет оказано содействие в трудоустройстве в медицинские учреждения Ельца".

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По словам главврача Елецкой станции переливания крови Владимира Шишкина, в прошлом году они произвели продукцию на 56,5 млн рублей и спасли две тысячи жизней.

Само учреждение закрывают в рамках оптимизации.

Врачей уже уведомили о ликвидации филиала.

Реформа здравоохранения началась в 2010 году, когда был принят закон об обязательном медицинском страховании. Она заключалась в оптимизации расходов за счет закрытия неэффективных больниц и расширения использования высокотехнологичных медучреждений.

В прошлом году Владимир Путин назвал реформу провальной. По его словам, «если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал».

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