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17:02 (мск), источник: РИА Новости

В РПЦ рассказали, как отметить Старый Новый год

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Старый Новый год — это народный, а не церковный праздник, отмечать его в Церкви вовсе не обязательно, сообщил РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Источник: РИА "Новости"

До 1918 года в России был распространен юлианский календарь. Русская православная церковь не перешла, в отличие от светских властей, на григорианский календарь. И сейчас Новый год празднуют 1 января, а «старый», или «по старому стилю» отмечают в ночь с 13 на 14 января. Однако кроме григорианского и юлианского в Церкви есть еще один «Новый год» — богослужебный, который начинается 1 сентября.

Старый Новый год не церковный, а домашний праздник. Но он имеет больше традиционное значение. У нас в семье, например, бабушка пекла пирог. Это не было празднование Нового года с ночными посиделками и оливье, но теплый семейный праздник. Еще и поэтому я против перехода на «новый стиль» — тогда у нас не будет замечательного домашнего праздника.
иеромонах Феодорит

По его словам, отмечать в Церкви старый Новый год вовсе не обязательно. «13 и 14 января Церковь отмечает два больших праздника: Обрезание Господне и день памяти Василия Великого. И эти праздники намного важнее молебна на старый Новый год. Верующий человек, как правило, старается в эти дни попасть на литургию. Ну, а если кто-то захочет послужить молебен на старый Новый год — почему бы и нет: как решит настоятель (храма — ред.)», — заключил собеседник агентства.

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Иеромонах Феодорит привел в пример храм Гроба Господня в Иерусалиме, где на старый Новый год настоятель даже угощает присутствующих «василидой»: «Есть традиция запекать в пироге монетку, и тот, кому она досталась, считается счастливчиком».

Он напомнил, что православный (богослужебный) Новый год — новолетие — празднуется 14 сентября (1 сентября по старому стилю). Однако Церковь освящает и «гражданский» новый год. Так, в конце декабря в храмах Русской православной церкви прошли новогодние молебны, или молебные пения на новолетие. Это особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий год для себя, семьи и отечества. Как правило, новогодний молебен совершается либо сразу после литургии, либо за несколько часов до полуночи, а иногда и в полночь. В ночь 1 января во многих храмах Русской церкви прошли ночные богослужения.

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