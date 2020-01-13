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17:40 (мск), источник: ТАСС

Медведев пошутил на тему новогодних праздников

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил на тему окончания длинных новогодних праздников, процитировав по этому поводу слова писателя Антона Чехова.

Источник: РИА "Новости"

Завершая церемонию вручения премий правительства в области СМИ, премьер-министр привел высказывание своего любимого писателя Чехова: «Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже».

Премьер предложил не забывать, что 13 января праздники заканчиваются, и призвал почаще вспоминать изречения классиков русской литературы, в частности, Чехова, который утверждал, что при встрече Нового года «нужно не радоваться, а страдать, плакать», так как «чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег».

«На этой оптимистической ноте я хотел бы вам пожелать веселого Старого Нового года», — заключил Медведев.

Старый Новый год — традиционный, но не официальный праздник в России. Отмечается в ночь с 13 на 14 января. До введения в России григорианского календаря (т. н. новый стиль; 1918) на эти дни приходились даты 31 декабря и 1 января.

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