Назван самый «несчастливый» возраст в развивающихся странах

Автор исследования Дэвид Бланчфлауэр изобразил счастье жителей 132 стран мира в виде U-образной кривой, в которой самая низкая точка показывает наиболее несчастный возраст. Для каждого государства этот момент наступал в среднем возрасте, вне зависимости от уровня дохода и продолжительности жизни.
В работе рассматривались, в частности, 95 развивающихся стран, включая Россию, Китай, Бразилию, Израиль, Южную Корею. Для каждых из 48,2 года называются возрастом, в который в среднем наступает «пик несчастья».
В 37 развитых странах, которыми в исследовании признаны государства Евросоюза, США, Канада, Австралия, Швейцария, Норвегия и Япония, самый несчастный возраст в среднем наступает в 47,2 года.