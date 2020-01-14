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10:07 (мск), источник: РИА Новости

Назван самый «несчастливый» возраст в развивающихся странах

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Самый «несчастливый» возраст в России и других развивающихся странах составляет 48,2 года, свидетельствует публикация на сайте Национального бюро экономических исследований.

Источник: cocoparisienne/СС0
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Автор исследования Дэвид Бланчфлауэр изобразил счастье жителей 132 стран мира в виде U-образной кривой, в которой самая низкая точка показывает наиболее несчастный возраст. Для каждого государства этот момент наступал в среднем возрасте, вне зависимости от уровня дохода и продолжительности жизни.

В работе рассматривались, в частности, 95 развивающихся стран, включая Россию, Китай, Бразилию, Израиль, Южную Корею. Для каждых из 48,2 года называются возрастом, в который в среднем наступает «пик несчастья».

В 37 развитых странах, которыми в исследовании признаны государства Евросоюза, США, Канада, Австралия, Швейцария, Норвегия и Япония, самый несчастный возраст в среднем наступает в 47,2 года.

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