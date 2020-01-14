Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Ученые объяснили, почему в России теплеет быстрее всех в миреПочему наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете
Фоторепортажи
12Самолет авиакомпании Bek Air упал недалеко аэродрома Алма-Аты
12Извержение вулкана Таал
10:39 (мск), источник: N + 1

Людей разделили на группы по типу старения

В основе классификации — вещества, концентрации которых изменяются с течением времени в крови.

Источник: OsoAzteca/СС0

Американские ученые обнаружили в крови человека сотни веществ, концентрация которых может закономерно меняться с возрастом. Они выяснили, что выделить среди них однозначные маркеры биологического возраста сложно: всегда найдутся люди, которые не укладываются в общее правило.

Новость
Как остановить время и защитить мозг от старения

Зато оказалось, что все эти маркеры можно разделить на четыре группы: связанные с иммунитетом, обменом веществ, дисфункцией почек или печени. В результате всех участников исследования удалось разделить по типам старения: у каждого из них с возрастом менялись маркеры по меньшей мере одной из четырех групп. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

На роль маркера биологического возраста каждая исследовательская группа предлагает свою кандидатуру. Его пытались оценивать и по морщинам на коже, и по количеству отдельных веществ в крови, и по кишечной микробиоте, и по степени скрученности ДНК в клетках. Однако ни один до сих пор не оказался универсальным. Этому можно придумать три объяснения: либо его пока не нашли, либо возраст стоит оценивать по сумме нескольких параметров, либо универсального маркера вообще не существует, а каждый человек стареет по-своему.

Чтобы выяснить, можно ли проследить общую тенденцию старения по составу крови, группа исследователей из Стэнфордского университета под руководством Майкла Снайдера (Michael Snyder) работала с группой из 106 здоровых людей и людей с предиабетом в возрасте 29−75 лет.

В течение четырех лет каждый из них сдавал анализы крови, а ученые искали в них биомаркеры, которые были бы связаны с персональными возрастными изменениями человека, особенностями того или иного возраста у разных людей и отличиями между здоровым обменом веществ и предиабетом.

Для начала ученые искали вещества, концентрация которых может позволить предсказать возраст человека. Они обнаружили 184 таких биологических маркера. Но когда они начали проверять, как их концентрации меняются с течением времени у каждого испытуемого в отдельности, то обнаружили, что общие для всех закономерности выполняются далеко не у всех людей. Как для этих 184 маркеров, так и для других общеизвестных маркеров возраста — например, креатинина — у некоторых испытуемых изменения оказались строго противоположными общей тенденции.

Новость
Невозможное возможно: приобщиться к ЗОЖ после 50 лет

Исследователи предположили, что особенности динамики маркеров могут быть связаны с заболеваниями конкретного человека. И действительно, когда они сравнили маркеры, которые изменяются с возрастом у здоровых людей и у пациентов с предиабетом, то обнаружили, что некоторые изменения характерны только для одних или только для других.

В то же время, попытки найти другие закономерности в динамике маркеров ни к чему не привели: ученые не смогли найти связь между веществами, количество которых меняется со временем, и индексом массы тела, принимаемыми лекарствами, физической активностью и рационом людей. Исключением стали только несколько случаев, когда испытуемые за время наблюдения сели на диету или сбросили лишний вес, в результате чего их показатели «улучшились», то есть стали соответствовать меньшему биологическому возрасту.

Исходя из этих результатов, ученые заключили, что траектория старения у людей определяется не столько внешними, сколько внутренними факторами, например, генетическими, или медицинским анамнезом. Они предположили, что можно разделить испытуемых на несколько типов старения. Для этого они собрали 608 маркеров (сюда попали маркеры, которые изменялись с возрастом хотя бы у 6 участников исследования) и разделили их на четыре группы в зависимости от физиологических процессов, с которыми они связаны: иммунитет, обмен веществ, нарушение работы почек и печени.

Оказалось, что у каждого участника исследования с возрастом видны изменения по меньшей мере в одной из этих групп маркеров.
Новость
В США случайно нашли лекарство от старости

У кого-то, например, можно было проследить динамику только в группе нарушения работы почек, а у кого-то — во всех четырех группах. Таким образом, ученые продемонстрировали, с одной стороны, что процессы старения очень разнородны, а с другой — что, несмотря на это, они следуют по фиксированным траекториям. Можно представить себе, что в дальнейшем, разделяя людей по типам старения, исследователи смогут лучше прогнозировать ухудшение их здоровья или подбирать лечение от старости, которое тоже может оказаться для каждого пациента своим.

До сих пор известно только одно клиническое испытание, в ходе которого биологический возраст человека удалось снизить. Правда, пока неясно, относится ли это ко всему телу пациента или к клеткам крови. Зато недавно ученые выяснили, что старение человека начинается с самого начала развития, то есть еще до появления на свет.

Полина Лосева

Во время загрузки произошла ошибка.
 Людей разделили на группы по типу старения
Mazda ограничила мощность своего первого электромобиля
В США обвинили ГРУ в атаке на украинскую газовую компанию
Зеленский уволил жену Порошенко и заменил своей
Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год
В России дорожают сигареты
Кудрин рассказал, сколько воруют из бюджета России
Назван самый «несчастливый» возраст в развивающихся странах
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
Здоровье
Россиянам посоветовали не держать телефоны в карманах брюк Это может плохо отразиться на здоровье.
Hi-Tech
Новая опасность в WhatsApp: поддельная акция от Adidas Мошенники завлекают людей бесплатной одеждой
Кино
Критики назвали лучший фильм и актеров года Вечер вручения наград Critics' Choice Awards посетили многие звезды
Горячие темы на Авто
Нацплан по адаптиции к перемене климата - очередной распил денег или нет? 218
Зачем люди едут в деревню? 181
Год, когда.... 140
Как вам Вдудь? 122
Новости партнеров
Не оставляйте сумки в камере хранения магазина, и вот почему
Путин рассказал о возможной мировой катастрофе
Почему библиотечный штамп ставят на 17-ю страницу
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Популярные темы на «Детях»
И чего-то я ничего не пойму 347
Исповедь 175
Как поступить? 174
Кожные проблемы и ГВ 153
Леди
Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом селфи Селфи звезды удивило ее фанатов.
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Русская зима. Крайний север покорил сердца туристов
Итоги судов в России. Россияне могут быть уверены в своем будущем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь