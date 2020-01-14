10:32 (мск), источник: Коммерсантъ
Ассоциация туроператоров назвала самые дешевые направления на конец января
Цены на многие туры по «пляжным» направлениям с вылетом
Дешевле всего сейчас поехать в Турцию, Иорданию, Израиль и ОАЭ.
Средняя стоимость туров в отели Турции упала на 44%, на Красное море в Иорданию — на 49%, в Эйлат (Израиль) — на 43%. Туры в ОАЭ подешевели на 42%, в Занзибар — на 26%.
Снизились цены и на азиатские направления. Так, стоимость поездки в индийский штат Гоа упала на 41%, на китайский Хайнань — на 26%. Цены на туры в Таиланд снизилась на 42%, во Вьетнам и на
Ранее авиакомпания Azur Air предупредила, что стоимость поездок может вырасти, если в течение месяца ситуация