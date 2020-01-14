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10:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Ассоциация туроператоров назвала самые дешевые направления на конец января

Цены на многие туры по «пляжным» направлениям с вылетом 24—27 января рухнули на 30−50% по сравнению с началом месяца, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Источник: РИА "Новости"

Дешевле всего сейчас поехать в Турцию, Иорданию, Израиль и ОАЭ.

Десять самых дешевых «пляжных» направлений:

  • Турция (минимальная цена на двоих — 26 852 руб.);.
  • Иордания (43 005 руб.),
  • ОАЭ (52 711 руб.),
  • Израиль (60 039 руб.),
  • Индия (68 344 руб.),
  • Шри-Ланка (74 779 руб.),
  • Таиланд (76 742 руб.),
  • Бахрейн (77 097 руб.),
  • Вьетнам (84 246 руб.),
  • Индонезия (110 099 руб.).
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Средняя стоимость туров в отели Турции упала на 44%, на Красное море в Иорданию — на 49%, в Эйлат (Израиль) — на 43%. Туры в ОАЭ подешевели на 42%, в Занзибар — на 26%.

Снизились цены и на азиатские направления. Так, стоимость поездки в индийский штат Гоа упала на 41%, на китайский Хайнань — на 26%. Цены на туры в Таиланд снизилась на 42%, во Вьетнам и на Шри-Ланку — на 30% и 31% соответственно. Дешевле стали и карибские направления: на Кубу (29%), в Доминиканскую Республику (33%), в Мексику (52%).

Ранее авиакомпания Azur Air предупредила, что стоимость поездок может вырасти, если в течение месяца ситуация из-за напряженности на Ближнем Востоке (после крушения Boeing 737 над Ираном) не изменится и перевозчикам по-прежнему придется облетать Иран и Ирак. В авиакомпании добавили, что сейчас изменение траектории полетов не влияет на тарифы.

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