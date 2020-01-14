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12:22 (мск), источник: РИА Новости

Кот Виктор похудеет на полтора килограмма и полетит в Казань

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв — РИА Новости. Толстый кот Виктор из Владивостока сможет посетить Казань только похудев на 1,5 килограмма, сообщил РИА Новости хозяин кота Михаил Галин.

Источник: РИА Новости

Галина и его питомца пригласил в Казань председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. «Ждем вас с бро в Казани! Коты здесь, как видите, не только не “багаж”, но и целая история. Мы тут пообщались, самые удобные билеты вам с радостью предоставит татарстанский туроператор», — написал Иванов в соцсетях.

Михаил Галин решил принять приглашение, но в беседе с РИА Новости отметил, что коту Виктору необходимо похудеть ещё на 1,5 килограмма. «Пока нет такой возможности (полететь в Казань — ред.), хотя Виктор уже похудел на 500 граммов и сейчас весит 8 кило», — рассказал РИА Новости Галин. По его словам, правила перевозки остаются прежними, поэтому коту необходимо еще похудеть.

Если министерство туризма еще будет радо нас видеть к тому времени, когда кот похудеет, то мы с удовольствием посетим Казань. Как сказали мне в Министерстве туризма, татарское гостеприимство не имеет срока годности, поэтому они будут ждать нас в любое время.
Михаил Галин
хозяин кота Виктора
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В начале ноября Галин рассказал в Facebook, что летел из Шереметьево во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота Виктора, который путешествовал вместе с ним, превышал установленные нормативы, и его потребовали сдать в багаж.

Молодой человек опасался, что питомец не переживет полет в багажном отсеке, и прибег к хитрости: он сдал билет, купил другой с вылетом на следующий день и тогда предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и заблокировала его бонусный счет.

История с толстым котом вызвала общественный резонанс. Пользователи Сети разделились на тех, кто поддержал поступок Михаила, и тех, кто посчитал его неприемлемым. За хозяина кота вступился депутат Госдумы Владимир Бурматов, который попросил «Аэрофлот» вернуть Галину аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.

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