14:46 (мск), источник: Комсомольская правда
Три машины шесть часов не могли разъехаться во дворе в Новосибирске
Водители не могли решить, кто и кому должен уступать дорогу.
Во дворе дома № 3 на улице Геодезическая в Новосибирске три автомобиля шесть часов не могли разъехаться. Автомобилисты никак не могли решить, кто и кому должен уступать дорогу.
— Три водителя уже очень долго никак не могут определить приоритетность проезда через двор, — цитирует слова очевидца событий паблик Вконтакте «АСТ-54». — Им понадобилось шесть часов на все эти разбирательства. В итоге, они все же разъехались и освободили дорогу.
В комментариях под постом среди подписчиков группы разгорелся настоящий спор о том, кто же из автомобилистов
— Вот такие «умники» у нас в каждом дворе есть, невозможно просто!
— Должен уступить тот, кому задом сдавать ближе.
— Неужели они просто не смогли договориться?
— Нужно было пропустить вперед того, кто выезжает из двора, — пишут люди.
Корреспонденты
— Во дворах нет