14:42 (мск), источник: Lenta.Ru
В России изменят правила продажи лекарств и курения кальянов
Эти законы повлияют на миллионы россиян: чем Госдума займется в начале 2020 года.
Министерство здравоохранения планирует в течение ближайших недель внести законопроект «О донорстве органов человека и их трансплантации». Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Дмитрий Костенников.
Так в России хотят упростить правила изъятия органов умерших. Сообщалось, что законопроект предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство.
В документе прописана обязанность врачей сообщать родным о планах изъять органы человека. Если у человека нет семьи, решать вопрос необходимо путем консилиума.
Кроме того, данный законопроект нужен для создания единого федерального регистра доноров, а также пациентов, которым необходима трансплантация органов.
В парламент поступит итоговая версия законопроекта о профилактике
Данный законопроект в конце ноября появился на сайте Совета Федерации. За две недели, пока велось общественное обсуждение, поступило 11 186 комментариев.
В изначальном варианте авторы предлагают среди прочего ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. В числе основных принципов профилактики
В январе Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, разрешающий использовать материнский капитал для строительства жилья на садовых участках.
«Это очень долгожданный для россиян законопроект», — заявила глава комитета Тамара Плетнева.
В настоящий момент закон позволяет строить дома только на той земле, которая предназначена для индивидуального жилищного строительства.
С 2020 года размер материнского капитала составляет 466,6 тысячи рублей.
Законопроект об ограничении использования вейпов и кальянов и запрете их продажи несовершеннолетним может быть рассмотрен Государственной Думой во втором чтении в январе. Об этом сказал один из авторов инициативы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
В соответствии с проектом закона, на пользователей электронных сигарет будут распространяться такие же штрафы, как и на обычных курильщиков. При этом кальяны окажутся под запретом в кафе и ресторанах.
По мнению авторов инициативы, вейпы и кальяны стали популярны среди детей и молодежи, поэтому продажу и использование этой продукции надо ограничить. Кроме того, предлагается запретить втягивать несовершеннолетних в курение, демонстрировать устройства в фильмах, видео и театре, а использование кальянов и вейпов в помещении стоит приравнивать к курению сигарет, считают законотворцы.
Законопроект о дистанционной торговле лекарствами предполагается рассмотреть во втором и третьем чтении до конца января. Об этом заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Первое чтение инициатива прошла еще в 2017 году. Первоначальная версия предусматривала легализацию
Правительство вынесло отрицательное заключение на эти поправки, но Исаев подчеркнул, что депутаты намерены отстаивать свою позицию.
Президентский законопроект, который увековечит подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, планируют рассмотреть в первом чтении в январе.
Новое звание предлагают присваивать российским городам, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
В городах трудовой доблести будут устанавливать стелы с текстом указа президента о присвоении этого звания.
Основанием для присвоения звания хотят сделать награждение предприятий государственными наградами, вручение им переходящих знамен Государственного комитета обороны Советского Союза, а также награждение сотрудников орденами и медалями за трудовые заслуги и документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны.