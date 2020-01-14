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14:42 (мск), источник: Lenta.Ru

В России изменят правила продажи лекарств и курения кальянов

Эти законы повлияют на миллионы россиян: чем Госдума займется в начале 2020 года.

Источник: РИА "Новости"

В стране упростят правила изъятия органов умерших

Министерство здравоохранения планирует в течение ближайших недель внести законопроект «О донорстве органов человека и их трансплантации». Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Дмитрий Костенников.

Так в России хотят упростить правила изъятия органов умерших. Сообщалось, что законопроект предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство.

То есть в случае принятия закона без поправок россиянин должен будет письменно или в некоторых случаях устно запретить изымать свои органы после смерти. Сделать это за него могут и родственники в течение трех часов после смерти мозга.

В документе прописана обязанность врачей сообщать родным о планах изъять органы человека. Если у человека нет семьи, решать вопрос необходимо путем консилиума.

Кроме того, данный законопроект нужен для создания единого федерального регистра доноров, а также пациентов, которым необходима трансплантация органов.

Законопроект о домашнем насилии поступит в Думу до конца января

В парламент поступит итоговая версия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, в которой будут приняты во внимание поступившие в ходе общественного обсуждения предложения. Об этом рассказала один из авторов инициативы, замглавы комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Данный законопроект в конце ноября появился на сайте Совета Федерации. За две недели, пока велось общественное обсуждение, поступило 11 186 комментариев.

В изначальном варианте авторы предлагают среди прочего ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. В числе основных принципов профилактики семейно-бытового насилия названы поддержка семей, индивидуальный подход и добровольность получения помощи. Однако изначальный вариант критиковали как противники закона в РПЦ, так и сторонники инициативы.

Материнский капитал в России разрешат тратить по-новому

В январе Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, разрешающий использовать материнский капитал для строительства жилья на садовых участках.

«Это очень долгожданный для россиян законопроект», — заявила глава комитета Тамара Плетнева.

В настоящий момент закон позволяет строить дома только на той земле, которая предназначена для индивидуального жилищного строительства.

С 2020 года размер материнского капитала составляет 466,6 тысячи рублей.

Курильщиков вейпов, кальянов и обычных сигарет собрались уравнять в правах

Законопроект об ограничении использования вейпов и кальянов и запрете их продажи несовершеннолетним может быть рассмотрен Государственной Думой во втором чтении в январе. Об этом сказал один из авторов инициативы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

В соответствии с проектом закона, на пользователей электронных сигарет будут распространяться такие же штрафы, как и на обычных курильщиков. При этом кальяны окажутся под запретом в кафе и ресторанах.

По мнению авторов инициативы, вейпы и кальяны стали популярны среди детей и молодежи, поэтому продажу и использование этой продукции надо ограничить. Кроме того, предлагается запретить втягивать несовершеннолетних в курение, демонстрировать устройства в фильмах, видео и театре, а использование кальянов и вейпов в помещении стоит приравнивать к курению сигарет, считают законотворцы.

В Госдуме намерены разрешить продавать лекарства онлайн

Законопроект о дистанционной торговле лекарствами предполагается рассмотреть во втором и третьем чтении до конца января. Об этом заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Первое чтение инициатива прошла еще в 2017 году. Первоначальная версия предусматривала легализацию онлайн-продаж только лекарств, отпускаемых без рецепта. Поправки, одобренные комитетом Думы по охране здоровья осенью 2019 года, предусматривали легализацию интернет-торговли безрецептурными препаратами с доставкой курьером с 1 июля 2020 года, рецептурными — с 1 января 2022 года.

Правительство вынесло отрицательное заключение на эти поправки, но Исаев подчеркнул, что депутаты намерены отстаивать свою позицию.

В России введут звание «Город трудовой доблести»

Президентский законопроект, который увековечит подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, планируют рассмотреть в первом чтении в январе.

Новое звание предлагают присваивать российским городам, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

В городах трудовой доблести будут устанавливать стелы с текстом указа президента о присвоении этого звания.

Основанием для присвоения звания хотят сделать награждение предприятий государственными наградами, вручение им переходящих знамен Государственного комитета обороны Советского Союза, а также награждение сотрудников орденами и медалями за трудовые заслуги и документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны.

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