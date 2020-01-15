Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Сценарии будущего. Каким будет мир в 2029-м году Историк Андрей Фурсов и писатель-фантаст Вадим Панов рассказывают, какие тенденции развития заслуживают внимания
Фоторепортажи
10В Харбине построили гигантский город из льда и снега
12Умерла Галина Волчек
12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Топ-14 подарков ко Дню святого Валентина

Близится День всех влюбленных, который традиционно отмечают 14 февраля. Если вы еще не придумали, что подарить своей второй половинке в этот день, то у нас для вас есть несколько идей романтичных и практичных подарков.

Приверженцы романтичных подарков смело могут использовать следующие идеи подарков.

Парный брелок

Парный брелок

Милый сувенир, который ваша вторая половинка всегда сможет носить с собой.

Что пишут в отзывах: Очень классная вещица для любимого человека. Брелки аккуратно сделаны. Рекомендуем.

Воздушные шарики

Воздушные шарики

Создайте праздничную атмосферу с помощью ярких воздушных шаров! В набор из десяти штук входят как однотонные шары, так и прозрачные с конфетти внутри.

Что пишут в отзывах: Очень красивые и качественные шарики! Всем советую! А сама пошла ещё закажу.

Медведь из цветов

Медведь из цветов

Если вам наскучили плюшевые мишки, которых традиционно дарят на День святого Валентина, то обратите внимание на необычную вариацию — медвежонка из роз. Такой подарок точно не останется незамеченным!

Что пишут в отзывах: Доставка была очень быстрой. Медвежонок большой, красивый, аккуратный, нигде ничего не отваливается, упакован был в очень толстый слой «пупырки».

Парный браслет

Парный браслет

Еще один подарок, который отлично подойдет и для него, и для неё.

Что пишут в отзывах: Спасибо огромное! Товар пришёл в хорошем состоянии. Никаких изъянов. Я осталась довольна. Плюс в том, что можно менять размер браслетика. Моему молодому человеку тоже очень понравилось. Советую заказать.

Необычная роза-светильник

Необычная роза-светильник

Если вы хотите окунуться в атмосферу волшебства и сказки, то рекомендуем вам этот необычный сюрприз. К тому же, это подарок два в одном: цветок и светильник — мило и практично одновременно.

Что пишут в отзывах: Упаковано было хорошо, ничего не разбилось, хоть и стекло. К нему нужны 3 батарейки ААА. Очень красивый светильник! Просто волшебный!

Романтичный кулон

Романтичный кулон

При попадании лучей света на этот оригинальный кулон появляется надпись «Я тебя люблю» на 100 языках мира. Подарок, который может вручить только истинный романтик!

Что пишут в отзывах: Всё круто! Фонариком посветили, и — о чудо! — работает.

Капсулы для записок

Капсулы для записок

Необычная альтернатива привычной открытке — капсулы с разноцветными бумажками, на которых вы можете написать пожелания или комплименты любимому человеку.

Что пишут в отзывах: Все пришло. Но для меня цвета тусклее, чем на картинке. А так все здорово! Рекомендую.

Если же вы или ваша вторая половина не любите всю эту розовую милоту, то можно подобрать классические подарки.

Многофункциональная ручка

Многофункциональная ручка

4 в 1! Этот прибор можно использовать как подставку для телефона, стилус, фонарь и ручку.

Что пишут в отзывах: Ручки красивые и функциональные. Доставка около месяца, не побито, не помято. Продавец отвечает на вопросы быстро и по делу. Товар и продавца рекомендую.

Красивый теплый шарф

Красивый теплый шарф

Выберите узор и расцветку и закажите подарок для своей половинки со скидкой более 70%!

Что пишут в отзывах: Шарф хорошего качества. Мягкий и приятный к телу. Пришел быстро, упакован был хорошо. Неприятного запаха нет. По плотности средний, не тонкий и не толстый. По ширине и длине нормальный. Рекомендую!

Чехол для iPhone

Чехол для iPhone

Силиконовый чехол любого цвета и на любую модель. Классика, которая подойдет и ему, и ей.

Что пишут в отзывах: Отличные чехлы, цвета насыщенные, отверстия вырезаны аккуратно. За такую цену рекомендую брать сразу штук 5!

Часы со звездным небом

Часы со звездным небом

Эти часы не только красивые, но и практичные — они водонепроницаемые и ударопрочные.

Что пишут в отзывах: Отличные Часы. Царапин нет. Ремень очень удобный, так как подойдёт на любое запястье.

Гламурный кошелек

Гламурный кошелек

Этот симпатичный аксессуар пригодится каждой девушке.

Что пишут в отзывах: Очень хороший кошелёк! За эти деньги вообще отлично! Много отделов под карточки. Из отдела для мелочи ничего не вываливается. Цвет соответствует тому, что на картинке.

Футболка с креативным принтом

Футболка с креативным принтом

Рисунки со скульптурами Микеланджело и сценами из знаменитых фильмов точно привлекут внимание.

Что пишут в отзывах: Мне понравилась футболка. Мягкая, приятная ткань. Не пахнет. Качество картинки отличное! Брала на размер больше своего, чтобы получить oversize.

Носки с веселой расцветкой

носки с веселой расцветкой

Суши, авокадо, динозавры или НЛО! Носки с этими и другими модными принтами станут отличным подарком.

Что пишут в отзывах: Качество просто отличное, рисунок яркий. Заказываю у этого продавца уже далеко не первый раз и буду заказывать еще. Крайне рекомендую!

Послание Владимира Путина Федеральному собранию (видео)
Путин поручил поднять сумму маткапитала до 616 тыс. 617 рублей
Мальта раскрыла имена россиян, получивших «золотые паспорта»
Россия укрепила позиции в рейтинге лучших стран мира
Black Star выкупил алкогольные бренды дешевого вина
Самолет «Судного дня» детально показали изнутри
В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
Здоровье
17-летняя девушка боится смеяться От смеха у девушки наступает паралич.
Hi-Tech
Xiaomi удивит самым невероятным смартфоном Самый необычный дизайн начала 2020 года
Кино
Муромцева отказалась сниматься в сериале Прилучного и пожалела Звезда «Доброго утра» призналась, что сейчас поступила бы иначе
Авто
Наказание для водителей, сбежавших с места ДТП, могут смягчить Сейчас за оставление места аварии нарушителя могут лишить водительских прав или арестовать на срок до пятнадцати суток
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
4 зоны на теле, которые выдают одинокую женщину
Вот почему мужчины любят брюнеток: 5 причин
РФ задумалась: предсказания Кейси уже сбываются
Определить, долгожитель Вы или нет, теперь просто
Леди
Саша Савельева показала, как носить шубу с ремнем Звезда примерила дерзкий образ.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь