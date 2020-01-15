Топ-14 подарков ко Дню святого Валентина

Приверженцы романтичных подарков смело могут использовать следующие идеи подарков.
Милый сувенир, который ваша вторая половинка всегда сможет носить с собой.
Что пишут в отзывах: Очень классная вещица для любимого человека. Брелки аккуратно сделаны. Рекомендуем.
Создайте праздничную атмосферу с помощью ярких воздушных шаров! В набор из десяти штук входят как однотонные шары, так и прозрачные с конфетти внутри.
Что пишут в отзывах: Очень красивые и качественные шарики! Всем советую! А сама пошла ещё закажу.
Если вам наскучили плюшевые мишки, которых традиционно дарят на День святого Валентина, то обратите внимание на необычную вариацию — медвежонка из роз. Такой подарок точно не останется незамеченным!
Что пишут в отзывах: Доставка была очень быстрой. Медвежонок большой, красивый, аккуратный, нигде ничего не отваливается, упакован был в очень толстый слой «пупырки».
Еще один подарок, который отлично подойдет и для него, и для неё.
Что пишут в отзывах: Спасибо огромное! Товар пришёл в хорошем состоянии. Никаких изъянов. Я осталась довольна. Плюс в том, что можно менять размер браслетика. Моему молодому человеку тоже очень понравилось. Советую заказать.
Если вы хотите окунуться в атмосферу волшебства и сказки, то рекомендуем вам этот необычный сюрприз. К тому же, это подарок два в одном: цветок и светильник — мило и практично одновременно.
Что пишут в отзывах: Упаковано было хорошо, ничего не разбилось, хоть и стекло. К нему нужны 3 батарейки ААА. Очень красивый светильник! Просто волшебный!
При попадании лучей света на этот оригинальный кулон появляется надпись «Я тебя люблю» на 100 языках мира. Подарок, который может вручить только истинный романтик!
Что пишут в отзывах: Всё круто! Фонариком посветили, и — о чудо! — работает.
Необычная альтернатива привычной открытке — капсулы с разноцветными бумажками, на которых вы можете написать пожелания или комплименты любимому человеку.
Что пишут в отзывах: Все пришло. Но для меня цвета тусклее, чем на картинке. А так все здорово! Рекомендую.
Если же вы или ваша вторая половина не любите всю эту розовую милоту, то можно подобрать классические подарки.
4 в 1! Этот прибор можно использовать как подставку для телефона, стилус, фонарь и ручку.
Что пишут в отзывах: Ручки красивые и функциональные. Доставка около месяца, не побито, не помято. Продавец отвечает на вопросы быстро и по делу. Товар и продавца рекомендую.
Выберите узор и расцветку и закажите подарок для своей половинки со скидкой более 70%!
Что пишут в отзывах: Шарф хорошего качества. Мягкий и приятный к телу. Пришел быстро, упакован был хорошо. Неприятного запаха нет. По плотности средний, не тонкий и не толстый. По ширине и длине нормальный. Рекомендую!
Силиконовый чехол любого цвета и на любую модель. Классика, которая подойдет и ему, и ей.
Что пишут в отзывах: Отличные чехлы, цвета насыщенные, отверстия вырезаны аккуратно. За такую цену рекомендую брать сразу штук 5!
Эти часы не только красивые, но и практичные — они водонепроницаемые и ударопрочные.
Что пишут в отзывах: Отличные Часы. Царапин нет. Ремень очень удобный, так как подойдёт на любое запястье.
Этот симпатичный аксессуар пригодится каждой девушке.
Что пишут в отзывах: Очень хороший кошелёк! За эти деньги вообще отлично! Много отделов под карточки. Из отдела для мелочи ничего не вываливается. Цвет соответствует тому, что на картинке.
Рисунки со скульптурами Микеланджело и сценами из знаменитых фильмов точно привлекут внимание.
Что пишут в отзывах: Мне понравилась футболка. Мягкая, приятная ткань. Не пахнет. Качество картинки отличное! Брала на размер больше своего, чтобы получить oversize.
Суши, авокадо, динозавры или НЛО! Носки с этими и другими модными принтами станут отличным подарком.
Что пишут в отзывах: Качество просто отличное, рисунок яркий. Заказываю у этого продавца уже далеко не первый раз и буду заказывать еще. Крайне рекомендую!