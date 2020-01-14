Треть россиян устала от новогодних каникул

По мнению 51 процента опрошенных, каникулы были удачным решением. 3 процента опрошенных считают введение длительных каникул удачным решением, но при этом высказали мнение, что лучше бы они были не в январе, а на майские праздники. По мнению 4 процентов, количество выходных дней избыточно.
Доля тех, кто считает такое решение удачным, выше среди людей 18−24 лет (75 процентов), 24−34 лет (66 процентов), а также представителей 35−44 летнего возраста 960 процентов).
Против выступили больше всего россиян от 60 лет (47 процентов). При этом чаще решение называют удачным те, чье материальное положение хорошее (63 процента).
Те, кто заявил о плохом материальном положении, считают наоборот (46 процентов).
Опрос проводился 12 января 2020 года среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью, в нем участвовали 1,6 тысячи респондентов.
Как пишет РИА Новости, длительные новогодние и рождественские каникулы были установлены в России 15 лет назад — до этого официальными праздничными днями были только 1,2 и 7 января.