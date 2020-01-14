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16:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с 1 по 8 января. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По мнению 51 процента опрошенных, каникулы были удачным решением. 3 процента опрошенных считают введение длительных каникул удачным решением, но при этом высказали мнение, что лучше бы они были не в январе, а на майские праздники. По мнению 4 процентов, количество выходных дней избыточно.

Доля тех, кто считает такое решение удачным, выше среди людей 18−24 лет (75 процентов), 24−34 лет (66 процентов), а также представителей 35−44 летнего возраста 960 процентов).

Против выступили больше всего россиян от 60 лет (47 процентов). При этом чаще решение называют удачным те, чье материальное положение хорошее (63 процента).

Те, кто заявил о плохом материальном положении, считают наоборот (46 процентов).

Опрос проводился 12 января 2020 года среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью, в нем участвовали 1,6 тысячи респондентов.

Как пишет РИА Новости, длительные новогодние и рождественские каникулы были установлены в России 15 лет назад — до этого официальными праздничными днями были только 1,2 и 7 января.

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