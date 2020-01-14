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16:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Российские авиакомпании продолжат летать над Ираном

Российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана, следует из отчета с совещания специальной рабочей группы Росавиации.

Источник: Reuters

Перевозчики следуют рекомендованным мерам безопасности, среди которых — корректировка маршрутов и расписания полетов, говорится в сообщении.

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В Росавиации добавили, что экипажи самолетов «не отмечают отрицательных особенностей» в работе служб, которые занимаются полетами в Иране. Кроме того, в стране сейчас более четко работает военный сектор обслуживания воздушного движения. Воздушное пространство Ирака российские авиакомпании не используют и не планируют, уточнили в Росавиации.

8 января в Иране разбился Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины». Он потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 176 человек, среди них — граждане Украины, Канады, Великобритании, Германии. Сначала иранские власти утверждали, что причиной крушения стали технические неполадки. Позднее Тегеран признал вину и заявил, что система ПВО Ирана приняла самолет за крылатую ракету. Ответственность за авиакатастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). 14 января Иран сообщил об арестах по делу о крушении самолета.

Напомним, Федеральное управление США по гражданской авиации запретило полеты гражданских самолетов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не летать над этими территориями. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) также рекомендовало авиакомпаниям не летать через воздушное пространство Ирака.

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