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17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф сделал впечатляющее видео из своих селфи за 20 лет

Себя он снимал каждый день.

39-летний нью-йоркский фотограф Ноа Калина показал интересное видео своего долгосрочного фотопроекта. На протяжение 20 лет мужчина ежедневно делал селфи, которые затем собрал в 8-минутный ролик.

За это время можно увидеть, как Ноа из молодого парня превратился в уставшего мужчину с бородой.

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Несмотря на то, что ролик получился немного грустным, сам фотограф результатами своего 20-летнего проекта доволен и собирается продолжать его и в дальнейшем.

Кстати, идея делать подобные видео из фото разных лет не нова. Например, голландский художник и режиссер Франс Хофмеестер таким образом показал взросление своих детей, которых он регулярно снимал на протяжении нескольких лет.

Екатерина Гура

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