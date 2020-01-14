17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф сделал впечатляющее видео из своих селфи за 20 лет
Себя он снимал каждый день.
39-летний
За это время можно увидеть, как Ноа из молодого парня превратился в уставшего мужчину с бородой.
Несмотря на то, что ролик получился немного грустным, сам фотограф результатами своего 20-летнего проекта доволен и собирается продолжать его и в дальнейшем.
Кстати, идея делать подобные видео из фото разных лет не нова. Например, голландский художник и режиссер Франс Хофмеестер таким образом показал взросление своих детей, которых он регулярно снимал на протяжении нескольких лет.
Екатерина Гура