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19:40 (мск), источник: Ведомости

Минфин назвал сроки разработки законопроекта о пенсионном плане

Минфин продолжает разработку законопроекта о Гарантированном пенсионном плане и планирует внести документ в правительство в марте, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, ведомство завершила сбор предложений по доработке законопроекта, они анализируются, после чего документ повторно опубликуют на портале regulation.gov.ru для общественной экспертизы.

Минфин в октябре опубликовал разработанный совместно с ЦБ законопроект о создании новой системы добровольных пенсионных накоплений. Цель изменений, как сказано в карточке проекта, — дать гражданам возможность за счет личных взносов и «при стимулирующей поддержке государства» увеличить свою будущую пенсию.

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Согласно документу в России появится новый пенсионный продукт — гарантированный пенсионный план (ГПП). Он позволит человеку добровольно отчислять на свой пенсионный счет средства дополнительно к социальным взносам, уплачиваемым работодателем. Размер взноса можно менять неограниченное количество раз. В течение первых шести месяцев после заключения договора об участии в ГПП с пенсионным фондом можно будет забрать деньги, однако негосударственный пенсионный фонд будет иметь право установить штраф за это, т. е. вернуть не все деньги.

Согласно законопроекту, он должен быть вступить в силу с 2021 г. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что ГПП вряд ли заработает раньше середины 2021 г.

Правительство не включило в свой план законопроектной деятельности на 2020 г. законопроект о ГПП, однако кабинет министров в течение года может разрабатывать и вносить в Госдуму законопроекты, которые не были в годовом плане. Такие законопроекты могут разрабатываться по поручению президента, премьера или вице-премьеров.

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